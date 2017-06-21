Подробности визита: Додон надеется на Баку

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Молдова заинтересована в активизации торговых и культурных связей с Азербайджаном, сказал молдавский лидер Игорь Додон, которого цитирует Sputnik Азербайджан.

По его словам, Молдова и Азербайджан достигли хорошего уровня политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных связей, взаимодействия в рамках международных организаций.

"Уверен, общими усилиями мы сможем достичь новых ощутимых результатов в продвижении конструктивного и полезного сотрудничества по всем интересующим наши страны направлениям, как на двустороннем, так и многостороннем уровнях", — сказал он.

Президент Молдовы отметил, что, хотя в прошлом году объем двусторонней торговли между двумя странами вырос на 39%, он является небольшим и составляет сейчас около пяти миллионов долларов.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Стала известна программа визита Додона в Азербайджан

По словам Додона, в Кишиневе заинтересованы в активизации взаимодействия в энергетической сфере, в том числе с Государственной нефтяной компанией АР (SOCAR), участии азербайджанских компаний в тендерах по приватизации государственной собственности Молдовы.

Молдавский лидер выразил надежду, что активизации сотрудничества в экономике будет способствовать готовящийся визит в Баку премьер-министра Молдовы Павла Филипа, а также проведение четвертого заседания Межправительственной молдавско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форума.

Додон также отметил, что в Кишиневе ждут с визитом главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, чему предшествовали консультации представителей внешнеполитических ведомств двух стран на различных международных площадках.

Свой вклад в развитие отношений, по мнению президента Молдовы, может внести взаимодействие на межминистерском и межпарламентском уровнях по линии парламентских групп дружбы Молдова-Азербайджан, а также готовящийся визит в Кишинев азербайджанских предпринимателей, которые смогут оценить на месте возможности активизации двустороннего экономического сотрудничества.

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