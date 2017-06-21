Лавров: русофобия в США переходит все грани

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Во вторник вечером на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя новые американские санкции в отношении РФ, заявил о том, что русофобская одержимость в Соединенных Штатах переходит все грани.

© Sputnik/ Михаил Климентьев Лавров: Россия не просит Запад о снятии санкций

"Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию на Украине, она, по-моему, у серьезных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в Евросоюзе, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности. Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать еще раз минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности", — сказал министр.

"Поэтому не могу ничего высказать кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани", — добавил Лавров.

По его словам, Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям, а санкции принимаются против России.

Минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе и "двоих российских госслужащих". Среди россиян в списке числятся замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков. Под санкции попали 11 человек и организаций из Крыма, который американцы продолжают считать украинским.

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