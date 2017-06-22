Трамп будет бороться с "тиранией коммунизма"

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал бороться с "тиранией коммунизма", отмечает РИА Новости.

"Америка будет бороться против тирании коммунизма", — заявил он, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Трамп упомянул об этом в связи с Кубой. Курс на потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной, взятый прежней администрацией США Барака Обамы, он назвал "полностью односторонней" сделкой.

По его словам, "факт заключается в том, что сделка с Кубой — плохая". Он пообещал добиться "намного лучшего соглашения".

Трамп вновь подверг резкой критике своего предшественника. "Это замечательно: Обама заключил сделку с Кубой, где в тюрьмах сидят тысячи людей, заключил сделку с Ираном. И после этого говорят, что Трамп ужасный человек. Это невероятно", — сказал он.

Речь президента продолжалась более часа. Он говорил о достижениях своей администрации и о планах, а также критиковал Обаму и его сторонников из Демократической партии. В частности, Трамп подверг критике Парижское соглашение по климату, назвав его катастрофой. По словам президента, его реализация "обошлась бы США в миллионы рабочих мест и в миллиарды долларов, тогда как Китай не сделал бы ничего".

Наряду с этим Трамп обрушился на СМИ, производящие, по его мнению, "липовые новости".

"Нас никогда не запугают нечестные медиакорпорации, которые делают все, чтобы привлечь людей к своим терпящим неудачу экранам или заставить покупать их слабые газеты", — сказал он.

Вернувшись к данной теме позднее, президент признал, что в СМИ есть "много прекрасных людей".

"Но есть и действительно "липовые" (журналисты). Они говорят, что Трамп не делает ничего в плане законодательных инициатив. Но мы внедрили 38 подобных мер, и некоторые из них — очень важные", — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что "крупнейшие законопроекты еще на подходе". Среди них он, в частности, выделил планы по снижению налогов и по реформе здравоохранения.

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