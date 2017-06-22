Истребитель НАТО, сопроводивший борт Шойгу, мог подняться из Литвы

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Самолет министра обороны России Сергея Шойгу в среду, возможно, сопровождали истребители ВВС НАТО, поднявшиеся с авиабазы Шяуляй в Литве, следует из данных, представленных вооруженными силами балтийской республики, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости.

Представитель Объединенного штаба армии Литвы капитан Томас Пакальнишкис сообщил, что "два истребителя миссии воздушной полиции F-16 в среду утром поднялись в международное воздушное пространство над Балтийском морем для сопровождения двух российских истребителей Су-27 и одного пассажирского самолета Tу-154".

По его словам, российские самолеты около 10:00 по местному времени совершали полет из материковой части России в Калининградскую область. Информацию о том, что это был самолет, на борту которого находился глава Минобороны России, он не подтвердил и не опроверг.

Ранее сообщалось, когда министр обороны РФ, следуя в Калининград, пролетал над нейтральными водами Балтийского моря, один из натовских самолетов попытался приблизиться к нему.

Самолет, в котором находился Шойгу, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27. Один из российских самолетов встал между ним и российским лайнером. Су-27 "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.

© REUTERS/ Christian Hartmann Нездоровый интерес: что НАТО и ЕС нужно от Молдовы

Как заявил представитель НАТО, альянс не может сказать, кто находился в самолете, который сопровождали истребители НАТО над Балтийским морем.

Наращивание сил

Беспрецедентные со времен окончания холодной войны меры по усилению военного присутствия в Восточной Европе НАТО объясняет якобы возросшей агрессией с российской стороны. Вместе с тем в январе 2017 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для восточного фланга НАТО.

"Мы не стремимся к конфронтации с Россией, мы не хотим новой холодной войны. Поэтому мы совмещаем силу и твердый подход с открытыми каналами для диалога", — также отметил Столтенберг.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( / / ) Sputnik. © Sputnik. Истребитель НАТО приблизился к самолету министра обороны РФ

Позиция России

Москва неоднократно указывала, что не заинтересована в эскалации ситуации где бы то было, в том числе в Балтийском регионе.

© REUTERS/ INTS KALNINS Додон о НАТО: Молдова может стать пушечным мясом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Выступая с посланием Федеральному собранию Российской Федерации в декабре 2016 года, президент Владимир Путин отметил, что "в отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов".

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