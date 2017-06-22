Европейцы уверены, что поступок Британии "похоронит" Евросоюз

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Опрос авторитетной компании IFop, проведенной специально для Sputnik, выявил любопытную тенденцию в странах Европы.



Согласно недавно проведенному опросу, почти половина французов 49%, более половины немцев (52%) и итальянцев (57%), а также почти две трети британцев (64%) считают, что в ближайшее время из Евросоюза выйдут одна или несколько стран.

Причем из них 55% британцев, половина итальянцев (50%), 42% французов и 39% немцев считают, что таких стран будет несколько. Треть французов (33%) и итальянцев (32%), 39% немцев и только 18% британцев считают, что ни одна страна не выйдет из ЕС.

Молодые люди (до 35 лет) во Франции, Германии и Италии больше остальных уверены в возможности выхода нескольких стран из состава ЕС.

Европейцы уверены, что за Великобританией из ЕС выйдут и другие страны

Опрос был проведен для Sputnik старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, – IFop в период с 21 по 25 апреля 2017 года во Франции, Германии, Италии и Великобритании.

В опросе приняли участие 3 203 респондента в возрасте старше 18 лет, из Франции – 801, из Германии – 800, из Италии – 801, из Великобритания – 801 человек. Погрешность при опросе составила +/- 3,1%.

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