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Европейцы уверены, что поступок Британии "похоронит" Евросоюз

© Flickr/ Chad Miller
Политика
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Какие страны могут вслед за Великобританией выйти из ЕС

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Опрос авторитетной компании IFop, проведенной специально для Sputnik, выявил любопытную тенденцию в странах Европы.

Согласно недавно проведенному опросу, почти половина французов 49%, более половины немцев (52%) и итальянцев (57%), а также почти  две трети британцев (64%) считают, что в ближайшее время из Евросоюза выйдут одна или несколько стран.

Причем из них  55% британцев, половина итальянцев (50%), 42% французов и 39% немцев считают, что таких стран будет несколько. Треть французов (33%) и итальянцев (32%), 39% немцев и только 18% британцев считают, что ни одна страна не выйдет из ЕС.

Молодые люди (до 35 лет) во Франции, Германии и Италии больше остальных уверены в возможности выхода нескольких стран из состава ЕС.

Европейцы уверены, что за Великобританией из ЕС выйдут и другие страны
Европейцы уверены, что за Великобританией из ЕС выйдут и другие страны

Опрос был проведен для Sputnik старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, – IFop в период с 21 по 25 апреля 2017 года во Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Андрей Кипрович
© Photo: my.mail.ru
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В опросе приняли участие 3 203 респондента в возрасте старше 18 лет, из Франции – 801, из Германии – 800, из Италии – 801, из Великобритания – 801 человек. Погрешность при опросе составила +/- 3,1%.

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Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

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Теги:
выход, Brexit, ЕС, Великобритания
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