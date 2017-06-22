Brexit - попытка отделиться от германоцентричной экономической системы

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Вряд ли кто-либо из стран Европейского союза последует примеру Великобритании и покинет структуру в ближайшие годы, сказал Sputnik Азербайджан российский политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.

Великобритания и Евросоюз спустя почти год после референдума, на котором большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС, официально начали переговоры по Brexit.

Евстафьев также выразил сомнения по поводу того, что выход Британии из Евросоюза состоится в том формате, в каком изначально это виделось.

"Великобритания — это все же особый случай. Эта страна никогда по-настоящему в ЕС не интегрировалась, в том числе и на институциональном уровне", — сказал он.

Собеседник Sputnik напомнил, что британский премьер Тони Блэр попытался это сделать, форсировав введение в Британии евро, но потерпел неудачу.

Также надо понимать, отметил эксперт, что это не столько выход из ЕС, сколько попытка отделить себя от германоцентричной экономической системы.

А на это в современной Европе была способна только Великобритания. Остальные страны уже не настолько самостоятельны, заключил Евстафьев.

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