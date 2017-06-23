Нил Ушаков в третий раз избран мэром Риги

ВИЛЬНЮС, 23 июн — Sputnik. Нил Ушаков был переизбран на пост главы мэрии Риги. Трансляция с заседания Думы велась на его страничке в Facebook.

"Коллеги, я не изменю традициям и скажу то, что уже говорил в 2009 и в 2013 году — будем работать, коллеги. Выборы закончились — будем работать", — заявил Ушаков, которого цитирует Sputnik Литва.

На пост градоначальника столицы претендовал действующий мэр Нил Ушаков и Мартиньш Бондарс от думской оппозиции. За Ушакова проголосовали 32 депутата, за Бондарса — 26.

Кроме того, был переизбран прежний вице-мэр Риги Андрис Америкс.

Процесс выборов мэра был самым долгим в истории думы. Заседание началось в 9 часов, таким образом процесс избрания мэра в целом занял более девяти часов, в том числе около пяти часов кандидаты отвечали на вопросы депутатов.

"Согласие" в коалиции с партией "Честь служить Риге" получило на выборах 50,82% голосов, сам мэр собрал 105 006 плюсов, а в целом получил 231 116 голосов.

Впервые Ушаков возглавил столичное самоуправление в 2009 году, в этом году он переизбран в третий раз. Для вице-мэра Америкса это также третье переизбрание.

Ушаков по образованию экономист. В 2005 году он был избран председателем "Согласия", а уже спустя год на парламентских выборах в Латвии возглавляемая им партия получила 17 мест из 100, а в 2010 году — уже 29 кресел.

Пока шли выборы, в Риге случился любопытный инцидент: по улицам столицы гулял лось. Ушаков, несмотря на ответственность момента, не прошел мимо такого события и разместил видео на своей страничке в соцсети.

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