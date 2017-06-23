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Отражение флага Евросоюза в окне, архивное фото

Евросоюз продлил санкции против России

© Sputnik/ Алексей Витвицкий
Политика
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Санкции Евросоюза против России, которые действовали до 31 июля, будут продлены до конца 2017 года

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Председатель Евросовета Дональд Туск сообщил в четверг, что лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России на полгода, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости.

"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею минского соглашения", — написал Туск в Twitter.

​Ранее Туск заявил, что санкции планируется продлить на полгода. Решение саммита дает старт формальной процедуре продления экономических ограничительных мер, которые сейчас действуют до 31 июля.

Официальное решение касательно пролонгации экономических ограничительных мер Евросоюза в отношении России может быть принято через несколько дней после саммита глав государств ЕС, который завершится 23 июня, говорилось в опубликованных ранее материалах для прессы к саммиту.

Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявлял, что санкции ЕС в отношении России оказались неэффективными и должны быть пересмотрены.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Экономические санкции Евросоюза против России были введены с первого августа 2014 года, в сентябре того же года они были расширены.

Позднее лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.

В ответ на санкции Запада Россия ограничила импорт продовольственных товаров из некоторых стран. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

В июне 2015 года Россия продлила продуктовое эмбарго на год. В конце июня продэмбарго продлили снова, на этот раз до 31 декабря 2017 года.

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Теги:
антироссийские санкции, санкции, Европа, Россия, Политика
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