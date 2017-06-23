КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Когда в Евросоюз принимали некоторые страны Восточной Европы, то еврочиновники решили закрыть глаза на несоответствие этих стран необходимому стандарту, заявил корреспонденту Sputnik политический комментатор Илья Киселев.

Согласно опросу, почти половина французов 49%, более половины немцев (52%) и итальянцев (57%), а также почти две трети британцев (64%) считают, что в ближайшее время из Евросоюза выйдут одна или несколько стран. Причем из них 55% британцев, половина итальянцев (50%), 42% французов и 39% немцев считают, что таких стран будет несколько. Треть французов (33%) и итальянцев (32%), 39% немцев и только 18% британцев считают, что ни одна страна не выйдет из ЕС. Молодые люди (до 35 лет) во Франции, Германии и Италии больше остальных уверены в возможности выхода нескольких стран из состава ЕС.

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"Принятие в ЕС стран Восточной Европы — это некая бюрократическая инерция. А еврочиновники хотели отрапортовать об успешном развитии ЕС, поэтому число стран-членов пополнилось теми, кто не был готов к этому", — отметил Киселев.

По его словам, Brexit показал, что в ЕС можно не только войти, из него можно и выйти — этот факт, считает собеседник, заставит многие страны-члены ЕС всерьез задуматься.

"Полагаю, что вслед за Великобританией из ЕС могут выйти Чехия, Словакия, какая-то из стран Прибалтики", — сказал Киселев.

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