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Пентагон, архивное фото

"Не все коту масленица": на что на самом деле тратит деньги Пентагон

© Flickr/ David B. Gleason
Политика
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Минобороны США эксплуатирует военную технику с сильным ростом затрат, задержками испытаний и более низкой, чем планировалось, боеспособностью

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Министерство обороны США вводит в эксплуатацию с опозданием и перерасходом бюджетных средств вооружение и технику  на миллиарды долларов, при этом новая военная техника порой оказывается неготовой к боевым действиям, пишет Sputnik Литва.

"Американский авианосец Gerald R. Ford стоимостью 12,9 миллиарда долларов будет наконец-то сдан в эксплуатацию 22 июля – вполне ожидаемо, с опозданием и превышением запланированных расходов. Однако он все еще не будет боеспособен. Флот может ускорить ввод корабля в строй, отказавшись от испытаний на воздействие подводного взрыва", – цитирует американские СМИ РИА Новости.

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Из-за этой поспешности "налогоплательщикам в конечном итоге, возможно, придется раскошелиться еще больше – когда недостатки корабля "всплывут" уже в ходе эксплуатации". В отчете Главного бюджетно-контрольного управления США указывается, что из-за неправильной оценки стоимости перерасход средств на Gerald R. Ford составил $ 2,4 миллиарда.

Ведомство считает, что строящийся крупный атомный авианосец John F. Kennedy тоже может оказаться значительно дороже, чем ожидалось. По сути, управление не раз критиковало военных за попытки отбросить меры предосторожности в сторону и как можно скорее "наклепать оружие", пишут западные СМИ и приводят несколько примеров.

Рост затрат и разочарование

Так, вышеупомянутый Gerald R. Ford стал разочарованием из-за роста затрат, задержек с испытаниями и более низкой, чем планировалось, боеспособности. В отчете за 2015 год управление сообщило, что "тестирование ключевых для проекта технологий отложили на несколько лет, однако строительство корабля все равно продолжалось".

В сущности, было получено меньше, чем ожидалось, а заплачено больше, чем рассчитывалось, говорится в докладе. Это не единственный случай. В апреле управление порекомендовало повременить с финансированием строительства 12-ти фрегатов стоимостью $9 миллиардов, которые должны были прийти на смену проблемным кораблям прибрежной зоны (Littoral combat ship).

В ведомстве выразили мнение, что этот вопрос нужно отложить до тех пор, пока не будет хотя бы сведений о стоимости, конструкции и боеспособности новых фрегатов. Эксперты управления отметили также, что "ВМС требуют у Конгресса денег на постройку кораблей, которые практически не будут отличаться от своих неудачных предшественников".

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Кроме того, верфей для строительства фрегатов может не хватить. Однако такие предостережения попросту игнорируются – военные стремятся увеличить количество боевых кораблей с 275 до 350, хотя в бюджете 2018 года на это нет средств, пишет издание. Другой пример – F-35. Американские СМИ уже окрестили этот истребитель "ошибкой за триллион долларов".

Минобороны приняло на вооружение множество таких самолетов, "несмотря на то, что производитель даже не закончил вносить изменения в их конструкцию и устранять многочисленные недостатки", пишут СМИ.

"Проблемы у F-35 находят и по сей день", несмотря на то, что истребитель делали на семь лет дольше запланированного срока. При этом его итоговая стоимость оказалась выше на 38 процентов.

Танки США в Европе

Напомним, что ранее Пентагон начал перебрасывать тяжелую технику в четыре точки в Европе, определенные как часть операции НАТО "Атлантический резерв", призванной "успокоить союзников при агрессии России" Четыре точки распределения военной техники расположены в Бельгии, Германии и Нидерландах.

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Каждый склад поддерживает команда снабжения войск, которая гарантирует обновление складов и необходимое вспомогательное оборудование для складированных средств. Программой заблаговременных складов руководит Команда снабжения, которая подтверждает, что важная точка хранения военной техники оборудуется в Ливорно.

По некоторым данным, можно сравнить передвижение американской техники в Европе с новой стадией Заблаговременного складирования материальных средств в комплектах по подразделениям (POMCUS). Оно подразумевало заблаговременное хранение военного материала в Западной Германии во время холодной войны.

Решения саммита НАТО

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США. В период с 2017 по 2018 год в батальоне Североатлантического альянса в Литве будут служить более 1,2 тысячи военных.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны.

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Теги:
траты, деньги, финансирование, НАТО, Пентагон, Политика
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