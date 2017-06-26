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Правительство Румынии

В Румынии назван кандидат в премьеры

© Photo: Guvernul României
Политика
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Правящая в Румынии Социал-демократическая партия представила кандидата на должность главы правительства

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Бывший министр экономики Румынии Михай Тудосе назван кандидатом на пост премьера этой страны, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции лидер социал-демократов Ливиу Драгня.

Высший законодательный орган Румынии 21 июня проголосовал за выдвинутый ранее вотум недоверия правительству страны под руководством Сорина Гриндяну. Правительство под руководством Гриндяну было утверждено 30 декабря 2016 года. Кандидатуру Гриндяну предложило парламентское большинство (СДП и АЛД). Они же выступили с инициативой об отставке кабмина. Все министры от парламентской коалиции тут же подали в отставку. Гриндяну же заявил, что не собирается уходить с поста, пока президент страны Клаус Йоханнис не назначит нового главу кабинета от правящей СДП. В итоге с этой должности Гриндяну сместили парламентарии.

Как пишут румынские СМИ, кандидатуру Тудосе предложил именно лидер СДП Ливиу Драгня. 

"Это была встреча с одной целью, определить кандидата на пост премьер-министра, которого мы предложим через час президенту в Контроченах. Были шесть возможных кандидатур. В итоге на заседании исполкома мы обсуждали ситуацию, когда Михай Тудосе станет премьером. Четыре наших коллеги воздержались, а все остальные, в том числе и я, поддержали эту кандидатуру", — сказал Драгня.

Тудосе был министром экономики в правительствах под руководством Сорина Гриндяну и Виктора Понты. Также он занимал пост главы министерства торговли и туризма Румынии в правительстве Понты.

Кандидат в премьеры входит в Социал-демократическую партию уже 25 лет. С 2015 года занимает пост вице-председателя этого политформирования.

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Теги:
кандидат, премьер, СДП, правительство, Михай Тудосе, Ливиу Драгня, Румыния
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