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Дональд Трамп и Владимир Путин

Путина и Трампа призвали начать диалог по киберугрозам и разоружению

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Политика
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Россия и США должны начать немедленный диалог по предотвращению киберугроз, создать механизм для повышения доверия в военной сфере и принять совместное заявление на уровне лидеров о том, что ядерная война никогда не будет развязана

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Такой призыв содержится в открытом письме от имени председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, бывшего председателя Комитета по делам вооруженных сил Сената США Сэма Нанна, экс-министра иностранных дел РФ Игоря Иванова и бывшего министра обороны Великобритании Десмонда Брауна. Заявление цитирует РИА Новости. 

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В письме Владимиру Путину и Дональду Трампу эксперты отмечают, что "пропасть, разделяющая сегодня Россию и Запад, никогда не была столь глубокой со времен окончания холодной войны", а отсутствие новых инициатив лишь усиливает уровень недоверия, и это "сковывает возможности лидеров приводить в жизнь практические меры, направленные на укрепление безопасности всех стран и народов евроатлантического региона".

"Ваша первая встреча в Гамбурге станет уникальной возможностью продемонстрировать, что, несмотря на значительные разногласия, США, Россия и ЕС могут и должны работать вместе в тех областях, которые касаются общих фундаментальных интересов. Речь, прежде всего, идёт о снижении ядерной и других военных угроз, а также о предотвращении террористических атак, грозящих катастрофическими последствиями", — говорится в письме.

"Отправной точкой", по мнению экспертов, могло бы стать новое совместное заявление президентов России и США о том, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".

"Такое заявление ещё раз продемонстрировало бы, что руководители обоих государств осознают свою ответственность за совместные усилия по предотвращению ядерной катастрофы. Этот шаг был бы позитивно воспринят мировыми лидерами и международным сообществом. Вторым шагом могло бы стать расширение связей по военной линии путём создания Группы кризисного управления Россия-НАТО (NATO-Russia Military Crisis Managment Group). Возобновление двустороннего диалога между военными США и России, игравшего столь важную роль на протяжении всей холодной войны, должно стать безусловным и неотложным приоритетом", — подчеркивают авторы письма. 

Министерство иностранных дел России
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Третьим шагом могла бы стать совместная инициатива по предотвращению террористических актов с использованием оружия массового поражения, "которая позволила бы не допустить попадания в руки "Исламского государства" и других террористических организаций ядерных и радиоактивных материалов". Отмечается, что Москва и Вашингтон должны "срочно наладить сотрудничество по охране уязвимых радиоактивных материалов, которые могут быть использованы для производства "грязной бомбы".

Также, по мнению экспертов, России и США необходимо "через диалог выйти хотя бы на неофициальное понимание киберугроз, направленных на вмешательство в стратегические системы предупреждения, ядерного командования и контроля". "Этим следует заняться незамедлительно, чтобы предотвратить риск возникновения войны вследствие ошибки. Отсутствие ясных "правил игры" в стратегическом ядерном кибермире вызывает большую тревогу", — заявляют авторы письма.

По мнению Игоря Иванова изложенные в письме предложения — "реалистичны и они могут быть претворены в жизнь при наличии политической воли".

"Авторы письма рассчитывают, что их обращение получит широкую международную поддержку, необходимую для оздоровления политического климата как в российско-американских отношениях, так и в мире в целом", — сказал Иванов.

Между тем накануне в Кремле заявили, что пока "конкретных наработок" по первой личной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Однако было отмечено, что оба лидера будут в Гамбурге на саммите "двадцатки", и, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "так или иначе, возможность встречи будет".

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Теги:
вооружения, диалог, Владимир Путин, Дональд Трамп, Политика
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