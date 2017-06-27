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Военнослужащие вооруженных сил России на учениях, архивное фото

Генерал НАТО: военная мощь России растет

© Sputnik/ Alexander Kryazhev
Политика
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Альянс противостоит усилиям России по увеличению военного потенциала "практически на каждом уровне", но в то же время не уверен, что у РФ есть "агрессивные намерения" в отношении НАТО, заявил начальник военного комитета североатлантического блока Петр Павел

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Генерал Петр Павел, возглавляющий военный комитет НАТО, подтвердил неоспоримый рост военного потенциала России, признав в то же время, что альянс не уверен "в агрессивных намерениях" Москвы, отмечает Sputnik Латвия.

Истребитель НАТО приблизился к самолету министра обороны РФ
© Sputnik.
Истребитель НАТО приблизился к самолету министра обороны РФ

"Мы определяем угрозу, основанную на двух главных компонентах — возможность и намерения. Что касается возможностей, нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей. Что касается учений, у РФ есть способность разворачивать войска на дальние расстояния и эффективно использовать вдалеке от их собственной территории", — приводит РИА Новости заявление Павла.

"Мы видим масштабную модернизацию всей российской армии", — добавил генерал.

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"Растущее военное мастерство России неоспоримо", заявил Павел, несмотря на то, что намерения ее альянсу не ясны.

"Что касается намерений, они не ясны, потому что мы не можем точно сказать, что у России есть агрессивные намерения в отношении НАТО", — добавил Павел.

Затронув тему "растущего военного присутствия России", генерал не привел доказательств, упомянув сообщения о "размещении баллистических межконтинентальных ракет, способных нести ядерное оружие, в Калининграде и Крыму".

Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
© Sputnik/ Денис Петров
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На саммите в Варшаве в 2016 году НАТО приняла решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше четыре многонациональных батальона на основе ротации общей численностью более 4 тысяч человек.

Церемония развертывания сил НАТО в Латвии прошла 19 июня, в ней приняли участие президент республики Раймондс Вейонис и генсек альянса Йенс Столтенберг.

В своем выступлении он заявил, что НАТО не планирует наращивать численность военнослужащих в рамках боевой группы в странах Балтии и Польше, однако при необходимости альянс может быстро увеличить свое присутствие в Прибалтике.

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Он также отметил стремление альянса к конструктивному диалогу с РФ и призвал к большей прозрачности в военных учениях РФ.

Флаги США, Эстонии и НАТО
© REUTERS/ INTS KALNINS
НАТО им не надо, или зачем России Прибалтика

Как заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, рост интенсивности оперативной и боевой подготовки у российских границ демонстрирует нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса. По словам Шойгу, из-за военной активности НАТО в Восточной Европе и странах Балтии прослеживается ухудшение ситуации у западных границ России.

НА Западе неоднократно звучали заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ странам Балтии и Польше, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в руководстве альянса прекрасно осведомлены об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

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Теги:
военная мощь, НАТО, Россия, Политика
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