Йоханнис подписал декрет о назначении кандидата в премьеры Румынии

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Лидер Румынии Клаус Йоханнис во вторник подписал декрет об утверждении Михая Тудосе кандидатом на должность главы правительство, сообщили в администрации главы соседнего государства.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал во вторник декрет о назначении господина Михая Тудосе кандидатом на должность премьер-министра, чтобы он мог попросить парламент выразить вотум доверия по программе и списку нового правительства", — говорится в сообщении.

Высший законодательный орган Румынии 21 июня проголосовал за выдвинутый ранее вотум недоверия правительству страны под руководством Сорина Гриндяну. Правительство под руководством Гриндяну было утверждено 30 декабря 2016 года. Кандидатуру Гриндяну предложило парламентское большинство (СДП и АЛД). Они же выступили с инициативой об отставке кабмина. Все министры от парламентской коалиции тут же подали в отставку. Гриндяну же заявил, что не собирается уходить со своего поста, пока президент страны Клаус Йоханнис не назначит нового главу кабинета от правящей СДП. В итоге с этой должности Гриндяну сместили парламентарии.

В понедельник парламентское большинство предложило в качестве кандидата на пост премьера бывшего министра экономики Румынии Михая Тудосе. Он возглавлял это ведомство в правительствах под руководством Сорина Гриндяну и Виктора Понты. Также он занимал пост главы министерства торговли и туризма Румынии в правительстве Понты.

Кандидат в премьеры входит в Социал-демократическую партию уже 25 лет. С 2015 года занимает пост вице-председателя этого политформирования.