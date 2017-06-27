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Флаг Британии на фоне Биг-Бена

Европейцы, осевшие в Британии, заплатят за виды на жительство

© AFP/ Британия флаг Лондон Бин Бен brexit
Политика
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Премьер Британии Тереза Мэй опубликовала свои соображения о том, как и кому Великобритания гарантирует право на проживание и работу в королевстве после его выхода из ЕС

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Осевшие на жительство в Великобритании, граждане стран континентальной Европы недовольны тем, как местные власти планируют гарантировать их право оставаться в королевстве после его выхода из состава союза. ЕС более сдержан в оценках, но говорит о недостаточности усилий Лондона и нечеткости предложений.

Проблема статуса переселившихся в Британию континентальных европейцев, которые в свое время воспользовались их правом на свободу передвижения, выбор места жительства и работы на всей территории ЕС, как ранее сообщал портал Sputnik Эстония, считается в Брюсселе первым пунктом повестки переговоров с Лондоном. Премьер королевства Тереза Мэй изложила свое видение решения проблемы в опубликованной 26 июня программе "Гарантирование положения граждан ЕС в Соединенном королевстве и жителей королевства в ЕС".

Для начала сойдет, но нужны детали

Примерно 3 миллиона граждан и подданных стран континентальной Европы, что за прошедшие годы осели на постоянное жительство в Великобритании (а также британцы, переселившиеся на континент), назвали предложения премьер-министра королевства Терезы Мэй "жалкими". Самоорганизовавшийся союз европейцев в Британии, the3million, в который, надо думать, входят и те примерно 10 тысяч жителей Эстонии, что переселились на остров, требует в полной мере гарантировать их права и на время после Brexit. Многих британских "эстонцев" и "латышей" настораживает тот факт, что в предложениях Терезы Мэй говорится о "гражданах ЕС", то есть гражданах или подданных какой-либо из стран ЕС, что автоматически вычеркивает так называемых "серопаспортников" (постоянно проживающих в Эстонии и Латвии лиц без гражданства) из списка тех, права которых готово гарантировать королевство.

Журналист держит копию документа о запуске Brexit, фото с места событий
© REUTERS/ Toby Melville
Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit
В опубликованном ранее обращении к Терезе Мэй союз the3million пишет, что требует рассматривать вопрос об их правах отдельно от всех других вопросов переговоров о Brexit. Союз говорит также, что действующая процедура оформления постоянного вида на жительство в Великобритании не справляется и не может справиться с рассмотрением миллионов ходатайств европейцев.

С точки зрения Брюсселя, предложениям Лондона не хватает "масштабности и ясности". "По первому моему впечатлению, предложение Британии не соответствует нашим ожиданиям и создает риск ухудшения положения граждан", — сказал ранее президент Европейского совета Дональд Туск, процитированный, в частности, изданием Euobserver.

Премьер-министр председательствующей сейчас в ЕС Мальты Джозеф Мускат отметил, что предложение Терезы Мэй — это "хорошее начало, но нам нужно видеть детали". Пока не ясно, повторяют ли опубликованные 26 июня официальные предложения Британии те, что были озвучены ранее.

Тереза Мэй: мы хотим, чтобы вы остались

Защищая свои предложения, Тереза Мэй заявила 26 июня на слушаниях в парламенте страны, что жители ЕС и их родственники могут ходатайствовать о "статусе постоянного жителя" после Brexit и что Лондон дает "подтверждение и определенность" 3,2 миллиона граждан ЕС, которые поселились в Великобритании.

"Мы хотим, чтобы вы остались", — заявила Тереза Мэй, обращаясь, конечно, не к депутатам парламента королевства, а к незримо присутствующим британским европейцам. "Ни одна семья не будет разделена", — добавила Мэй.

BREXIT
© REUTERS/ Dado Ruvic/Illustration
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Предложения властей королевства содержат обещание наделить континентальных европейцев в Британии статусом, который даст им те же права, что имеют подданные королевства, за исключением права голоса на выборах. Все желающие остаться в Британии европейцы смогут ходатайствовать о предоставлении статуса посредством электронной системы и получат его в ускоренном порядке за "разумную плату", если на момент не определенного пока дня "Х" проживали в Британии не менее пяти лет. Брюссель ранее требовал от Лондона обеспечить европейцев документами бесплатно.

Препятствием для получения вида на жительство могут стать также прежние судимости или иные проблемы с законом, а также подозрения в причастности к созданию угроз государственности. Вид на жительство можно будет потерять, если в будущем его владелец выедет за пределы королевства и проживет вне его более двух лет.

Родственники получивших вид на жительство европейцев смогут остаться в Британии или переехать туда, если они "во время проживания в Великобритании состояли в подлинных близких отношениях с гражданами ЕС".

Европейцы, прожившие в Британии на момент все того же дня "Х" менее пяти лет, смогут получить временный статус и позднее сменить его на постоянный по истечении установленного британским законодательством срока пребывания в стране.

Теги:
гарантии, выход из союза, королевство, Brexit, Мэй, ЕС, Британия
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