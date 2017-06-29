Италия намерена принять решительные меры против наплыва мигрантов

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Из-за сообщений о планируемом прибытии в Апеннины порядка 12 тысяч мигрантов, в Италии сообщили, что хотят закрыть порты для приема мигрантов, пишет Sputnik Литва со ссылкой на итальянские СМИ.

При этом отмечается, что ранее итальянский представитель в ЕС Маурицио Массари предупредил, что Италия не может гарантировать прием "неитальянских кореблей". Таким образом, страна собирается закрыть прием для судов неправительственных организаций, занимающихся спасением нелегальных мигрантов в Средиземноморье.

"Ситуация сложная, и если она будет развиваться в том же темпе, процесс станет неуправляем", — отметил президент.

В сложившихся обстоятельствах кризиса с мигрантами итальянскому министру внутренних дел пришлось развернуть свой самолет во время полета в США и вернуться на родину для экстренного совещания с премьером Паоло Джентилони.

© AFP/ FILIPPO MONTEFORTE Чехия отказывается от повинного заселения своей территории мигрантами

Как заявили в итальянской береговой охране, за предшествующие дни в Средиземном море были спасены более 8,5 тысяч мигрантов.

Неутешительная миграционная статистика

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Как ранее сообщил Норвежский совет по беженцам, число вынужденных переселенцев в результате военных конфликтов и стихийных бедствий по всему миру в 2016 году составило 31,1 миллиона человек.

Примерно 922 тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома из-за военного конфликта в Демократической Республике Конго (ДРК). За ней следует Сирия с 824 тысячами перемещенных лиц, замыкает тройку Ирак с 659 тысячами вынужденных переселенцев. Далее следуют Афганистан (653 тысячи человек), Нигерия (501 тысяча человек) и Йемен (478 тысяч человек).

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Из 6,9 миллиона человек, покинувших свои дома из-за военных конфликтов, 2,6 миллиона проживают в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. При этом, согласно отчету, в три раза больше людей покидают свои дома из-за стихийных бедствий, чем из-за военных конфликтов. Из 24 миллионов человек, подвергшихся в прошлом году внезапным погодным угрозам, большая часть покинула свои дома.

В этом "рейтинге" на первом месте оказался Китай с 7,4 миллиона человек, за ним идут Филиппины с 5,9 миллиона человек, третье и четвертое место занимают Индия и Индонезия с показателями 2,4 и 1,2 миллиона человек соответственно. Ожидается, что из-за изменения климата число перемещенных лиц в будущем будет только расти, отмечают авторы доклада.