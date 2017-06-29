Парламент Румынии утвердил новое правительство

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Румынские парламентарии на заседании в четверг выразили вотум доверия новому кабмину под руководством Михая Тудосе.

Парламент Румынии 21 июня проголосовал за отставку правительства страны под руководством Сорина Гриндяну. 26 июня парламентское большинство предложило в качестве кандидата на пост премьера бывшего министра экономики Румынии Михая Тудосе. Он возглавлял это ведомство в правительствах под руководством Сорина Гриндяну и Виктора Понты. Также он занимал пост главы министерства торговли и туризма Румынии в правительстве Понты.

В результате уже в среду Тудосе представил список министров, а в четверг депутаты его одобрили.

"За" проголосовали 275 депутатов, против — 102, еще 2 голоса аннулированы. Присутствовали в зале 280 депутатов. Необходимый минимум, согласно местному законодательству — 233 голоса.

Таким образом, в новом кабмине Румынии будет три вице-премьера – Севил Шайдех, Грациела Гаврилеску и Марчел Чолаку.

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Шайдех также осталась министром регионального развития. Министром здравоохранения назначен Флориан Бодог, министром юстиции – Тудорел Тоадер, министром обороны – Адриан Цуцуяну, министром культуры и национальной идентичности – Лучиан Ромашкану, министром образования – Ливиу Поп, министром финансов – Ионуц Миша, министром внутренних дел – Кармен Дан, министром иностранных дел – Теодор Мелешкану, министром окружающей среды – Грациела Гаврилеску, министром труда – Лиа Олгуца Василеску, министром по европейским фондам – Рована Плумб, министром сельского хозяйства и сельского развития – Петре Дайа, министром экономики – Михай Фифор, министром энергетики – Тома Петку, министром транспорта – Рэзван Кук, министром водных и лесных ресурсов – Дойна Панэ, министром связи – Лучиан Шова, министром публичных консультаций и социального диалога – Габриел Петря, министром молодежи и спорта – Мариус Александру Дунка, министром туризма – Мирча Титус Добре, министром румын за рубежом – Андрея Пэстырнак, министром по вопросам бизнеса, торговли и предпринимательства – Илан Лауфер, министром по связям с парламентом – Виорел Илие, министром по европейским делам – Виктор Негреску, министром исследований и инноваций – Лучиан Джорджеску.