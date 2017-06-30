Лавров: НАТО не в состоянии ответить на рост терроризма

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. НАТО оказалась не в состоянии ответить на рост терроризма, Альянс продолжает серьёзно раскачивать структуру безопасности в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

"Североатлантический альянс до сих пор остаётся в логике "холодной войны", пытаясь найти оправдание собственному существованию", — сказал Лавров, выступая на Вторых Примаковских чтениях.

"При этом НАТО оказалась не в состоянии дать адекватный ответ на рост главной угрозы современности — террористической. И одновременно своими действиями серьёзно раскачала и продолжает раскачивать структуру безопасности в Европе. Это, безусловно, противоречит чаяниям народов европейского континента", — добавил глава МИД РФ.

Очередной саммит НАТО намечено провести в Брюсселе в июле 2018 года, сообщил РИА Новости дипломатический источник, близкий к НАТО.

© REUTERS/ Christian Hartmann Нездоровый интерес: что НАТО и ЕС нужно от Молдовы

"Саммит намечено провести в июле", — сказал собеседник агентства. По его словам, Турция предложила принять встречу в верхах на своей территории, но в НАТО отказались от этого под предлогом, что новое здание штаб-квартиры альянса в бельгийской столице полностью соответствует требованиям проведения саммитов.

"Однако наблюдатели усмотрели в этом отказе напряженность в отношениях Запада с Турцией в результате чисток, проводимых турецкими властями после попытки переворота в июле 2016 года", — сказал дипломат.

Последнее заседание НАТО на высшем уровне состоялось 25 мая этого года. Оно прошло по сокращенной программе и официально носило название "встречи лидеров", а не "саммита". Ее главной целью стала встреча с новым президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры проходили в новой штаб-квартире альянса, в которую на тот момент еще не успели переехать сотрудники НАТО. Ожидается, что переезд завершится в начале 2018 года.

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