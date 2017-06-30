Румыния, Латвия и Литва наращивают военные расходы быстрее всех в НАТО

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В 2017 году бюджет 29 стран НАТО составит около 946 миллиардов долларов, доля США в нем — 683,4 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Военные расходы стран альянса растут третий год подряд, и в 2017 году этот рост в целом составит 4,3%, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Меньше всего в оборону вкладывает Черногория, которая вступила в НАТО недавно и в 2017 году готова потратить на военные нужды 72 миллиона долларов. За нею следует Албания, чей оборонный бюджет 152 миллиона долларов, третью строчку снизу занимает Люксембург — 278 миллионов долларов.

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Оборонные расходы НАТО более чем на две трети состоят из бюджета Соединенных Штатов – 683 414 миллионов в 2017 году. За США следует Великобритания, военный бюджет которой, кстати, снизился по сравнению с 2016 годом, но внушителен — он составил 54 863 миллиона долларов. На третьей позиции находится Франция с 44 333 миллионами долларов военного бюджета в 2017 году.

Активнее всех повышают свои оборонные расходы Латвия, Литва и Румыния. В статистике НАТО за 2010–2017 годы отмечается, что в 2010 году военные бюджеты этих трех стран составляли 1,06%, 0,88% и 1,24% ВВП соответственно, а в 2017 году они возрастают до 1,7%, 1,77% и 2,02%. Румыния, таким образом, присоединится к странам, чей оборонный бюджет достигнет установленной планки в 2% ВВП. Латвия обещает нарастить расходы на оборону до 2% ВВП в 2018 году.

Выше двухпроцентного минимума тратят на оборону США (3,58%), Великобритания (2,14% ВВП), Греция (2,32%), Польша (2,01%) и Эстония (2,14% ВВП в 2017 году). Не слишком стремятся «догнать и обогнать» своих товарищей по НАТО Люксембург (0,44% ВВП в 2017 году), Бельгия (0,91%) и Испания (0,92%).

Подстрекают, требуют, грозят

В 2014 году на саммите в Уэльсе члены НАТО обязались в течение 10 лет увеличивать военные расходы и довести их до 2% ВВП. Активно призывает их к этому новый лидер США Дональд Трамп, которого поддерживают в этих призывах министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Они грозят, в противном случае, снизить вклад США в бюджет НАТО. На майском саммите в Брюсселе 2017 года страны НАТО обязались составлять ежегодные национальные планы, из которых будет видно, как они собираются наращивать свой оборонный процент.

© REUTERS/ Inquam Photos / Octav Ganea Зачем Молдову втягивают в НАТО

Вместе с тем, если говорить о мнении не правительств, а народов, то июньский опрос показал: менее половины жителей Европы считают, что их страны должны наращивать расходы на оборону. Опрос проведен компанией Ifop в рамках международного проекта "Sputnik. Мнения" для информационного агентства и радио Sputnik в Великобритании, Германии, Италии и Франции.

В Великобритании 54% участников опроса согласны с тем, что их страна должна увеличить оборонные расходы. Во Франции таковых 44%, в Германии и Италии — 36% и 31% соответственно.