22:56 30 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Военные на авиабазе в Эмари

Румыния, Латвия и Литва наращивают военные расходы быстрее всех в НАТО

CC0 / U.S. Army Europe /
Политика
Получить короткую ссылку
18 0 0

Более двух третей военных расходов НАТО составляет бюджет США, меньше всего на оборону тратит Черногория

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В 2017 году бюджет 29 стран НАТО составит около 946 миллиардов долларов, доля США в нем — 683,4 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Военные расходы стран альянса растут третий год подряд, и в 2017 году этот рост в целом составит 4,3%, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Меньше всего в оборону вкладывает Черногория, которая вступила в НАТО недавно и в 2017 году готова потратить на военные нужды 72 миллиона долларов. За нею следует Албания, чей оборонный бюджет 152 миллиона долларов, третью строчку снизу занимает Люксембург — 278 миллионов долларов.

Сергей Лавров
© Sputnik/ Алексей Никольский
Лавров: НАТО не в состоянии ответить на рост терроризма
Оборонные расходы НАТО более чем на две трети состоят из бюджета Соединенных Штатов – 683 414 миллионов в 2017 году. За США следует Великобритания, военный бюджет которой, кстати, снизился по сравнению с 2016 годом, но внушителен — он составил 54 863 миллиона долларов. На третьей позиции находится Франция с 44 333 миллионами долларов военного бюджета в 2017 году.

Активнее всех повышают свои оборонные расходы Латвия, Литва и Румыния. В статистике НАТО за 2010–2017 годы отмечается, что в 2010 году военные бюджеты этих трех стран составляли 1,06%, 0,88% и 1,24% ВВП соответственно, а в 2017 году они возрастают до 1,7%, 1,77% и 2,02%. Румыния, таким образом, присоединится к странам, чей оборонный бюджет достигнет установленной планки в 2% ВВП. Латвия обещает нарастить расходы на оборону до 2% ВВП в 2018 году.

Выше двухпроцентного минимума тратят на оборону США (3,58%), Великобритания (2,14% ВВП), Греция (2,32%), Польша (2,01%) и Эстония (2,14% ВВП в 2017 году). Не слишком стремятся «догнать и обогнать» своих товарищей по НАТО Люксембург (0,44% ВВП в 2017 году), Бельгия (0,91%) и Испания (0,92%).

Подстрекают, требуют, грозят

В 2014 году на саммите в Уэльсе члены НАТО обязались в течение 10 лет увеличивать военные расходы и довести их до 2% ВВП. Активно призывает их к этому новый лидер США Дональд Трамп, которого поддерживают в этих призывах министр обороны США Джеймс Мэттис и  госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Они грозят, в противном случае, снизить вклад США в бюджет НАТО. На майском саммите в Брюсселе 2017 года страны НАТО обязались составлять ежегодные национальные планы, из которых будет видно, как они собираются наращивать свой оборонный процент.

Soldații americani lângă tancuri M1 Abrams, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu
© REUTERS/ Inquam Photos / Octav Ganea
Зачем Молдову втягивают в НАТО
Вместе с тем, если говорить о мнении не правительств, а народов, то июньский опрос показал: менее половины жителей Европы считают, что их страны должны наращивать расходы на оборону. Опрос проведен компанией Ifop в рамках международного проекта "Sputnik. Мнения" для информационного агентства и радио Sputnik в Великобритании, Германии, Италии и Франции.

В Великобритании 54%  участников опроса согласны с тем, что их страна должна увеличить оборонные расходы. Во Франции таковых 44%, в Германии и Италии — 36% и 31% соответственно.

Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации, архивное фото
    Осторожнее на виражах

    Москва озабочена развитием ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, в частности с правом получить образование на родном языке, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, назвав нечеткие законы "чрезвычайно опасным виражом".

  • Флаги НАТО и Литвы, архивное фото
    Совместный шопинг

    Литва и еще 11 стран НАТО планируют в совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск.

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк среди военнослужащих
    Хотим еще

    НАТО должен разместить в регионе Балтики дополнительные силы на время осенних российско-белорусских учений "Запад 2017", считает министр обороны Эстонии Юри Луйк.

  • Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Беларуси А. Лукашенко
    Импортозамещение – наше все

    Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. По словам Лукашенко, для двух стран самое главное – это импортозамещение, чтобы показать свою самодостаточность.

  • Солдаты грузинской армии
    Военная постоянная

    Число грузинских военнослужащих, задействованных в миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане останется неизменным.

  • Царский паравоз на Афонской горе
    Покрытая мхом история

    Когда-то в горах Нового Афона для доставки древесины действовали узкоколейка и фуникулер, но уже 70 лет паровоз ржавеет без дела, а местный изобретатель хочет возродить канатку и запустить монорельс.

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Решим позже

    Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации, архивное фото
    Осторожнее на виражах

    Москва озабочена развитием ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, в частности с правом получить образование на родном языке, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, назвав нечеткие законы "чрезвычайно опасным виражом".

  • Флаги НАТО и Литвы, архивное фото
    Совместный шопинг

    Литва и еще 11 стран НАТО планируют в совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Директор T-Mobile Рене Оберманн (слева) и директор Apple, создатель iPhone, Стив Джобс позируют с iPhone на пресс-конференции в Берлине 19 сентября 2007 года
iPhone празднует десятый день рождения
Мини-лошадь по кличке Гулливер
Мини-лошадь по кличке Гулливер
10 доступных мест отдыха в Европе
Десять доступных мест отдыха в Европе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться