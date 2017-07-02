Трамп защищает свои твиты: я современный президент

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп объяснил активное использование им социальной сети Twitter необходимостью борьбы с "лживыми средствами массовой информации", которых он обвиняет в распространении ненависти к нему, сообщает издание El Mundo, передает Sputnik Латвия.

"Вспомните, я выиграл выборы 2016 года при помощи интервью, митингов и социальных сетей. Мне пришлось бороться с fake news (фальшивыми новостями), и я сделал это", — добавил глава государства.

С момента своего переезда в Белый дом Трамп пользовался сетью Twitter, как будто она являлась официальным инструментом президента США для распространения коммюнике, публикации распоряжений и… оскорбления средств массовой информации и журналистов. 71-летний магнат настаивает на том, что использование им социальных сетей — признак современного президента.

My use of social media is not Presidential — it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июля 2017 г.

В ответ на обвинения со стороны своих политических оппонентов в поведении, не совместимым с должностью президента, Трамп ответил: "Мое использование социальных сетей не имеет отношение к президентству, это — атрибут современного президента", намекая таким образом на главный предвыборный лозунг своей президентской кампании "Вернем Америке былое величие".

На протяжении последних дней Трамп атаковал в сети нескольких телеведущих и продолжал публиковать оскорбительные комментарии, несмотря на критику, звучащую в том числе из рядов его собственной Республиканской партии.

I am thinking about changing the name #FakeNews CNN to #FraudNewsCNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июля 2017 г.

Отношения Трампа со СМИ складываются чрезвычайно сложно. Он почти не дает интервью, за исключением консервативного канала Fox News, на котором президент чувствует себя более вольготно, в то время как новостной канал CNN он назвал в минувшую субботу "мусорной журналистикой".