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Президент Америки Дональд Трамп

Трамп защищает свои твиты: я современный президент

© REUTERS/ Yuri Gripas
Политика
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Президент США Дональд Трамп пояснил, что использование социальных сетей, в частности Twitter, это атрибут современного президента

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп объяснил активное использование им социальной сети Twitter необходимостью борьбы с "лживыми средствами массовой информации", которых он обвиняет в распространении ненависти к нему, сообщает издание El Mundo, передает Sputnik Латвия.

"Вспомните, я выиграл выборы 2016 года при помощи интервью, митингов и социальных сетей. Мне пришлось бороться с fake news (фальшивыми новостями), и я сделал это", — добавил глава государства.

С момента своего переезда в Белый дом Трамп пользовался сетью Twitter, как будто она являлась официальным инструментом президента США для распространения коммюнике, публикации распоряжений и… оскорбления средств массовой информации и журналистов. 71-летний магнат настаивает на том, что использование им социальных сетей — признак современного президента.

В ответ на обвинения со стороны своих политических оппонентов в поведении, не совместимым с должностью президента, Трамп ответил: "Мое использование социальных сетей не имеет отношение к президентству, это — атрибут современного президента", намекая таким образом на главный предвыборный лозунг своей президентской кампании "Вернем Америке былое величие".

На протяжении последних дней Трамп атаковал в сети нескольких телеведущих и продолжал публиковать оскорбительные комментарии, несмотря на критику, звучащую в том числе из рядов его собственной Республиканской партии.

Отношения Трампа со СМИ складываются чрезвычайно сложно. Он почти не дает интервью, за исключением консервативного канала Fox News, на котором президент чувствует себя более вольготно, в то время как новостной канал CNN он назвал в минувшую субботу "мусорной журналистикой".

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Теги:
твиттер, Дональд Трамп, США
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