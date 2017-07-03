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Флажки Британии и флаг ЕС на фоне парламента в Лондоне

Британцы готовы заплатить за сохранение прав граждан ЕС после Brexit

© AFP/ DANIEL LEAL-OLIVAS
Политика
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Тема:
Brexit: Британия и ЕС (47)
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Британская молодежь обеспокоена тем, что может потерять право на проживание, работу, обучение и передвижение в Евросоюзе после выхода из него Великобритании

ВИЛЬНЮС, 03 июл — Sputnik. Шесть из десяти британцев хотели бы сохранить европейское гражданство после Brexit и даже готовы за это платить, сообщает Sputnik Литва  со ссылкой на исследование Лондонской школы экономики (LSE).

Павел Кандель
© Photo: pressmia.ru
После Brexit – кто следующий на выход

По результатам исследования 60% опрошенных хотели бы сохранить право на проживание, работу, обучение и передвижение в Евросоюзе после выхода из него Великобритании. Мало того многие согласны заплатить более 400 фунтов стерлингов (почти 455 евро) за сохранение европейских привилегий.

Кроме того выяснилось, что молодежь "очень недовольна" перспективами потерять эти фундаментальные и ключевые права: по данным опроса, 85% опрошенных, желающих сохранить европейское гражданство, это британцы в возрасте 18-24 лет, отмечает РИА Новости.

Также 80% лондонцев выступают за сохранение европейских прав за гражданами Великобритании после выхода страны из ЕС. Результаты проведенного исследования также показывают, что лишь 10% респондентов поддерживают предложение британского правительства лишить граждан Евросоюза права голоса в королевстве, 73% выступают за сохранение этого права, а 48% опрошенных предлагают расширить право голоса с местных выборов до всеобщих.

BREXIT
© REUTERS/ Dado Ruvic/Illustration
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Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала европейским лидерам, что граждане стран ЕС смогут остаться в Соединенном королевстве после завершения процедуры Brexit. При этом Мэй отметила, что предложение будет действовать лишь в том случае, если аналогичные шаги будут предприняты в отношении граждан Британии, которые проживают в странах ЕС.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня 2016 года, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit, которая должна продлиться в течение двух лет и завершиться к марту 2019 года.

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Тема:
Brexit: Британия и ЕС (47)

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Теги:
Brexit, Британия, Лондон
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