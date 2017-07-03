Арабские страны продлили срок ультиматума Катару

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет приняли предложение Кувейта продлить срок действия ультиматума Катару на 48 часов. Об этом информирует Sputnik Армения со ссылкой РИА Новости.

Доха планировала передать ответ на выдвинутые требования в понедельник. Позже стало известно, что министры иностранных дел четырех арабских стран обсудят сложившуюся ситуацию в среду в столице Египта.

© Sputnik/ Виталий Белоусов Четыре арабские страны разорвали дипломатические отношения с Катаром

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его, в частности, в поддержке терроризма. Таким же образом позднее поступил и ряд других стран.

Четыре арабские страны предъявили Катару список из 13 требований для восстановления дипломатических отношений. В этот список вошли в том числе разрыв дипотношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы на территории Катара и телеканала "Аль-Джазира".

Срок ультиматума, выдвинутого арабскими государствами, истек в воскресенье.

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