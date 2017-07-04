Путин и Си Цзиньпин обсудили КНДР и Сирию

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на неформальной встрече в Кремле обсудили ситуацию на Корейском полуострове и сирийский вопрос, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на РИА Новости.

Си Цзиньпин находится в Москве с двухдневным визитом.

Два лидера обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Сирии. Обе стороны согласились, что Китай и Россия должны сохранить стратегическое сотрудничество, чтобы содействовать мирным переговорам и решению проблемы на Корейском полуострове должным образом, а также подтолкнуть все стороны к решению ядерной проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров.

Оба лидера вновь подтвердили, что выступают против развертывания американских ПРО THAAD в Южной Корее.

По словам Владимира Путина, Россия и Китай должны усилить взаимную поддержку и тесное взаимодействие по основным международным и региональным проблемам.

Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай должны укреплять двустороннее сотрудничество, а также взаимную поддержку в вопросах развития и защиты интересов национального суверенитета и безопасности.

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