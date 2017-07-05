В протестах в Венесуэле погибли 90 человек, 4658 под следствием

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. В результате акций протеста, которые охватили Венесуэлу, погибли 90 человек, заявил генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас, сообщает РИА Новости.

"Девяносто человек погибли к сегодняшнему дню во время манифестаций, 4658 человек находятся под следствием", – заявила Ортега Диас на пресс-конференции, транслировавшейся в социальных сетях.

В Венесуэле три месяца уже идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

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