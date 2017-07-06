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Рекс Тиллерсон, фото из архива

Тиллерсон: Путину и Трампу важно обсудить видение отношений

© AP Photo / Evan Vucci
Политика
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По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, намерения Москвы пока неясны, поэтому президентам США и России важно обсудить само видение отношений между странами

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты России и США провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге "хороший обмен" взглядами на природу отношений между двумя странами, поскольку Вашингтону намерения России пока неясны, отмечает РИА Новости. 

"Я думаю, очень важным аспектом является восстановление доверия между нами и Россией на уровне военных, а также на дипломатическом уровне", — заявил госсекретарь, говоря о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по Сирии.

"Я полагаю, это отвечает интересам обеих стран и всего мирового сообщества", — добавил он и выразил надежду на то, что "это положит начало (решению) других важных вопросов". 

Гамбург. Старая Ратуша
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Вокруг встречи Путин - Трамп ломают копья глобалисты и адекваты

При этом Тиллерсон признал, что "на данный момент мы находимся в самом начале пути".

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"И пока трудно сказать, каковы намерения России в отношениях с США… Я думаю, это самое главное на предстоящей встрече — провести хороший обмен взглядами между президентами Трампом и Путиным о том, как они оба видят природу отношений между нашими странами", — сказал он журналистам на борту самолета по пути в Гамбург.

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Теги:
встреча, Владимир Путин, Дональд Трамп, Рекс Тиллерсон, США, Россия, Политика
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