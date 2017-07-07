16:36 07 Июля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Мигранты

Главы МВД стран Евросоюза решили сообща противостоять массовой миграции

© AFP/ CARLO HERMANN
Политика
Получить короткую ссылку
27 0 0

Министры внутренних дел и юстиции Евросоюза обсудили главную проблему для политической и экономической безопасности континента - массовый исход жителей африканского континента и Ближнего Востока в ЕС

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Министры внутренних дел и министры юстиции стран-членов Евросоюза выразили серьезную озабоченность ситуацией, сложившейся в Италии в связи с массовыми потоками беженцев региона Средиземного моря, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на РИА Новости

В аэропорту
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Побег из Европы

Главным итогом специальной встречи, состоявшейся в Таллинне, стало решение поддержать усилия стран-членов союза Средиземного моря по ограничению миграционных потоков и повышению неприкосновенности внешних границ ЕС. По сути, впервые главы МВД ЕС отметили, что просто словами о солидарности не помочь разрешить проблему, предстоит найти касающееся всех решение, основанное на взаимной ответственности.

Одним из вариантов по сдерживанию миграции в Европу предлагается построить упреждающие барьеры на пути самих миграционных потоков, для чего больше финансировать пограничные службы и службы контроля на северном берегу африканского континента.

С этой целью предлагается наладить более тесное взаимодействие с правительствами Нигерией и Мали, откуда поступает значительная часть мигрантов, усилить пограничный контроль внешних границ Ливии. 

Иммигранты
Nicolai Kibich
Положение беженцев в Европе: куда деваться обездоленным

Будет увеличено финансирование так называемого Фонда Северной Африки, который позволяет усилить работу местных НКО на черном континенте по предотвращению массовой эмиграции.

Также предлагается активнее заниматься вопросами возвращения на родину незаконных мигрантов, для чего следует заключить со всеми странами региона Средиземного моря законы о реадмиссии.

Все решения теперь будут представлены на встрече с коллегами из африканских стран, которая пройдет 24 июля в Тунисе. Тогда станет известно о готовности этих стран к полноценному сотрудничеству в вопросах предотвращения массовой миграции в страны ЕС.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в FacebookВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию о беженцах и мигрантах
30 евро "на душу" – цена откупа Евросоюза от беженцев
В Венгрии пройдет референдум по вопросу о квотах ЕС на беженцев
МОМ: свыше 317 тыс мигрантов, беженцев прибыли в Европу по морю в 2016
Теги:
проблема, беженцы, мигранты
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Боеприпасы времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    Спецслужбы Латвии обнаружили тайники с 41 снарядом для минометов времен ВОВ, из которых можно получить почти 60 килограммов взрывчатки.

  • Молоток судьи, архивное фото
    Шпионские страсти

    Окружной суд Вильнюса в пятницу огласит приговор в отношении гражданина России Николая Филипченко, обвиняемого в шпионаже.

  • Медали за участие в международных военных операциях, проводимых под эгидой ООН
    Я согласен на медаль

    Эстония намерена награждать специальной медалью военных из стран НАТО, проходивших службу на территории республики.

  • Рокский тоннель на Транскаме
    Поехали!

    Движение по Транскавказкой автомагистрали, перекрытое с утра среды, разрешено в обычном режиме.

  • Боеприпасы времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    Спецслужбы Латвии обнаружили тайники с 41 снарядом для минометов времен ВОВ, из которых можно получить почти 60 килограммов взрывчатки.

  • Молоток судьи, архивное фото
    Шпионские страсти

    Окружной суд Вильнюса в пятницу огласит приговор в отношении гражданина России Николая Филипченко, обвиняемого в шпионаже.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Баррикады на улицах Гамбурга, построенные протестующими против саммита G20
Горящие баррикады в Гамбурге: антиглобалисты против саммита G20
Прибытие Владимира Путина в Гамбург на саммит G20
Прибытие Владимира Путина в Гамбург на саммит G20
Самые опасные летние продукты
Самые опасные летние продукты - будьте начеку особенно в жару

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться