Главы МВД стран Евросоюза решили сообща противостоять массовой миграции

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Министры внутренних дел и министры юстиции стран-членов Евросоюза выразили серьезную озабоченность ситуацией, сложившейся в Италии в связи с массовыми потоками беженцев региона Средиземного моря, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на РИА Новости.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Побег из Европы

Главным итогом специальной встречи, состоявшейся в Таллинне, стало решение поддержать усилия стран-членов союза Средиземного моря по ограничению миграционных потоков и повышению неприкосновенности внешних границ ЕС. По сути, впервые главы МВД ЕС отметили, что просто словами о солидарности не помочь разрешить проблему, предстоит найти касающееся всех решение, основанное на взаимной ответственности.

Одним из вариантов по сдерживанию миграции в Европу предлагается построить упреждающие барьеры на пути самих миграционных потоков, для чего больше финансировать пограничные службы и службы контроля на северном берегу африканского континента.

С этой целью предлагается наладить более тесное взаимодействие с правительствами Нигерией и Мали, откуда поступает значительная часть мигрантов, усилить пограничный контроль внешних границ Ливии.

Nicolai Kibich Положение беженцев в Европе: куда деваться обездоленным

Будет увеличено финансирование так называемого Фонда Северной Африки, который позволяет усилить работу местных НКО на черном континенте по предотвращению массовой эмиграции.

Также предлагается активнее заниматься вопросами возвращения на родину незаконных мигрантов, для чего следует заключить со всеми странами региона Средиземного моря законы о реадмиссии.

Все решения теперь будут представлены на встрече с коллегами из африканских стран, которая пройдет 24 июля в Тунисе. Тогда станет известно о готовности этих стран к полноценному сотрудничеству в вопросах предотвращения массовой миграции в страны ЕС.

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