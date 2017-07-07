16:36 07 Июля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова: Москва ждет от CNN опровержения

© Sputnik/ Евгений Биятов
Политика
Получить короткую ссылку
27 0 0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не собирается закрывать глаза на манипуляции телеканала CNN

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. По словам Захаровой, Москва ждет от телеканала CNN признания своей неправоты в истории с сирийским мальчиком Омраном Дакнишем.

"Мы по-прежнему ожидаем от телеканала CNN реакции, мы призываем журналистов признать неправоту и подготовить репортаж-опровержение. Поверьте, мы эту тему не оставим", — сказала Захарова, которую цитирует Sputnik Эстония.

История получила широкую огласку после интервью телеканала с Сергеем Лавровым. CNN брал интервью у российского министра иностранных дел, в ходе которого обозреватель достала заранее подготовленные фотографии трехлетнего сирийского мальчика.

Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Мальчик из Алеппо: Симоньян рассказала о разоблачении циничного фейка

В эфире было сказано, что ребенок стал жертвой бомбардировок. Ведущая CNN Кристиан Аманпур во время интервью показала фотографию мальчика со словами "это преступление против человечности".

Поймали на подтасовке

Затем американский телеканал разместил под этим интервью на своем сайте материалы о том, что этот мальчик —  жертва сирийских и, в первую очередь, российских бомбардировок. Эта информация быстро распространилась в соцсетях. 

Минобороны России опровергло факт нанесения вечером 17 августа 2016 года авиаудара по району Аль-Кватерджи сирийского Алеппо, отметив, что следы разрушений, которые были запечатлены на снимках, характерны для мин или газовых баллонов, применяемых террористами.

У компьютера, архивное фото
© Fotolia/ Paolese
Стоп, фальшь! Почему "Белые каски" создавали фейки о спасении детей в Сирии, а весь мир молчит

Позже телеканалу RT Ruptly удалось пообщаться с отцом мальчика, который рассказал, что тяжесть ранений его сына была сильно преувеличена, бандформирования хотели использовать это фото в своих целях. Как сообщал Sputnik, мальчик действительно был ранен, но ситуация вокруг него была полностью извращена. В частности, отец Омрана рассказал в нескольких интервью, что в момент обвала дома никакого шума авиации он не слышал.

По словам Захаровой, телеканал должен признать либо свою ошибку, либо преднамеренное манипулирование общественным мнением. "В очередной раз нам приходится поднимать тему непрофессионализма и ангажированности в работе ряда СМИ США", — сказала Захарова.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Путин и Си Цзиньпин обсудили КНДР и Сирию
США нанесли новый удар по проправительственным силам в Сирии
Лавров: инцидент с применением химоружия - угроза урегулированию в Сирии
Россия в СБ ООН заблокировала проект резолюции по Сирии
Лавров и Тиллерсон обсудили в Москве проблемы вокруг Сирии и Украины
Теги:
сирийский мальчик, опровержение, CNN, Мария Захарова
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Боеприпасы времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    Спецслужбы Латвии обнаружили тайники с 41 снарядом для минометов времен ВОВ, из которых можно получить почти 60 килограммов взрывчатки.

  • Молоток судьи, архивное фото
    Шпионские страсти

    Окружной суд Вильнюса в пятницу огласит приговор в отношении гражданина России Николая Филипченко, обвиняемого в шпионаже.

  • Медали за участие в международных военных операциях, проводимых под эгидой ООН
    Я согласен на медаль

    Эстония намерена награждать специальной медалью военных из стран НАТО, проходивших службу на территории республики.

  • Рокский тоннель на Транскаме
    Поехали!

    Движение по Транскавказкой автомагистрали, перекрытое с утра среды, разрешено в обычном режиме.

  • Боеприпасы времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    Спецслужбы Латвии обнаружили тайники с 41 снарядом для минометов времен ВОВ, из которых можно получить почти 60 килограммов взрывчатки.

  • Молоток судьи, архивное фото
    Шпионские страсти

    Окружной суд Вильнюса в пятницу огласит приговор в отношении гражданина России Николая Филипченко, обвиняемого в шпионаже.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Баррикады на улицах Гамбурга, построенные протестующими против саммита G20
Горящие баррикады в Гамбурге: антиглобалисты против саммита G20
Прибытие Владимира Путина в Гамбург на саммит G20
Прибытие Владимира Путина в Гамбург на саммит G20
Самые опасные летние продукты
Самые опасные летние продукты - будьте начеку особенно в жару

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться