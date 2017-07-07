Захарова: Москва ждет от CNN опровержения

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. По словам Захаровой, Москва ждет от телеканала CNN признания своей неправоты в истории с сирийским мальчиком Омраном Дакнишем.

"Мы по-прежнему ожидаем от телеканала CNN реакции, мы призываем журналистов признать неправоту и подготовить репортаж-опровержение. Поверьте, мы эту тему не оставим", — сказала Захарова, которую цитирует Sputnik Эстония.

История получила широкую огласку после интервью телеканала с Сергеем Лавровым. CNN брал интервью у российского министра иностранных дел, в ходе которого обозреватель достала заранее подготовленные фотографии трехлетнего сирийского мальчика.

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В эфире было сказано, что ребенок стал жертвой бомбардировок. Ведущая CNN Кристиан Аманпур во время интервью показала фотографию мальчика со словами "это преступление против человечности".

Поймали на подтасовке

Затем американский телеканал разместил под этим интервью на своем сайте материалы о том, что этот мальчик — жертва сирийских и, в первую очередь, российских бомбардировок. Эта информация быстро распространилась в соцсетях.

Минобороны России опровергло факт нанесения вечером 17 августа 2016 года авиаудара по району Аль-Кватерджи сирийского Алеппо, отметив, что следы разрушений, которые были запечатлены на снимках, характерны для мин или газовых баллонов, применяемых террористами.

Позже телеканалу RT Ruptly удалось пообщаться с отцом мальчика, который рассказал, что тяжесть ранений его сына была сильно преувеличена, бандформирования хотели использовать это фото в своих целях. Как сообщал Sputnik, мальчик действительно был ранен, но ситуация вокруг него была полностью извращена. В частности, отец Омрана рассказал в нескольких интервью, что в момент обвала дома никакого шума авиации он не слышал.

По словам Захаровой, телеканал должен признать либо свою ошибку, либо преднамеренное манипулирование общественным мнением. "В очередной раз нам приходится поднимать тему непрофессионализма и ангажированности в работе ряда СМИ США", — сказала Захарова.

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