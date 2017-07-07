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Женщины проходят мимо рекламных плакатов немецкого производителя безалкогольных напитков, изображающих президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Турции Тайипа Эрдогана во время саммита G20 в Гамбурге, Германия, 6 июля 2017 года

Встреча Путина и Трампа: ожидания экспертов и общества

© REUTERS/ Wolfgang Rattay
Политика
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Встреча президентов РФ и США вызывает интерес не только в этих странах, но и у всего мира, в связи с этим Sputnik попытался узнать, каковы ожидания у экспертов от переговоров

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Личную встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа ждали долго – как в Москве, так и в Вашингтоне. И вот, наконец, свершилось: в пятницу на "полях" саммита G20, который состоится в Гамбурге, главы двух государств встретятся тет-а-тет.

Перспектива двусторонних переговоров рассматривалась достаточно продолжительное время. С момента инаугурации Трампа прошло уже полгода. За это время американский лидер успел встретиться с лидерами нескольких десятков стран, но не с Путиным. 

Заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов
© Photo: мпгу.рф
Встреча Путина и Трампа состоится 7 июля: что изменится в мире

В какой-то степени, это можно связать с определенным давлением со стороны антироссийски настроенной части американского истеблишмента, считающей, что РФ вмешалась в выборы президента США и к мнению которой, Трампу, так или иначе, приходится прислушиваться.

Большинство экспертов в обеих столицах признают, что на данном этапе отношения между сторонами находятся в низшей точке со времен "холодной войны".

Поэтому первая личная встреча двух лидеров приобретает особую важность, отмечает Sputnik Грузия. 

"Встреча действительно важна, ее все ждут. У президентов состоялись четыре телефонных разговора, но этого, конечно, недостаточно, поскольку сейчас и двусторонние отношения практически на нуле. Да и для обеспечения международной стабильности и безопасности эта встреча, конечно, имеет первоочередное значение", — отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Ожидается, что основными темами переговоров лидеров двух стран станут вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуации в Сирии и на Украине. 

Рекс Тиллерсон, фото из архива
© AP Photo / Evan Vucci
Тиллерсон: Путину и Трампу важно обсудить видение отношений

При этом политолог Михаил Синельников-Оришак считает, что президенты заострят свое внимание на сирийской тематике:

"Я думаю, что если до Украины и дойдет дело, то в самом конце встречи и буквально мимоходом. Основное – это Сирия. Потому что это место, где мы наступаем американцам на пятки, а они относятся очень серьезно к любому гипотетическому "поползновению" в их сторону", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Схожую точку зрения высказал и программный директор фонда клуба "Валдай" Иван Тимофеев

"В российских интересах будет свести встречу к двум сюжетами – ближневосточному и северокорейскому, потому что украинская тематика – тупиковая, и по ней на текущих этапах договориться невозможно", — подчеркнул Тимофеев.

Аналогичное мнение высказал и грузинский политолог руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе:

"Команда Трампа конечно подготовит вопросы, это — вопросы внешней политики. Тут и ближний восток, и в первую очередь Сирия – как там взаимодействовать или действовать. Будет обсуждаться и вопрос Северной Кореи", — отметил Мамрадзе.

В целом же, у Мамрадзе нет особых ожиданий от встречи Путина и Трампа. Так как, по его мнению, Трамп показал себя совершенно неадекватным человеком по отношению к тому высокому посту, который он занимает. При этом Мамрадзе привел слова американских экспертов, которые считают, что Трамп не наносит вреда Соединенным Штатам только тогда, когда играет в гольф.

Тот же Синельников-Оришак считает, что в Гамбурге пересекутся два человека, способные, мягко говоря, поломать любую повестку:

"Владимир Путин известен как мастер импровизаций, и он может начать разговор, который может пойти не так, как планировалось той стороной. И Дональд Трамп — это человек-импровизация, который, видимо, в глубине души испытывает наслаждение, ломая протокольные мероприятия", — сказал эксперт.

Чуть дальше эпитета "мастер импровизаций" пошло британское издание The Guardian, окрестившее предстоящую встречу, как "мачо против мачо".

При этом ряд зарубежных экспертов предостерегает от переоценки и значимости встречи президентов России и США. 

Гамбург. Старая Ратуша
Euromap
Вокруг встречи Путин - Трамп ломают копья глобалисты и адекваты

Так один из ведущих в США специалистов по России, бывший советник президента Джорджа Буша-младшего, Томас Грэм считает, что большой сделки на горизонте пока не видно – разногласия между двумя странами слишком глубокие.

"Предстоящая первая личная встреча Путина и Трампа может стать шагом вперед на пути восстановления отношений, но обеим сторонам лучше запастись терпением и доброй волей, а не ждать быстрых результатов", — сказал Грэм.

При этом эксперт подчеркнул, что если обе стороны подойдут к встрече правильно, то она может стать небольшим шагом на пути восстановления диалога.

В схожем ключе высказался и исполнительный директор Центра за национальные интересы (Center for the National Interest) Пол Сандерс:

"Встреча представит двум президентам возможность лично встретится и обменяться точками зрения. При желании лидеры всегда могут объявить об успехе, но беседа едва ли приведет к существенным прорывам. Личный контакт между двумя лидерами все равно важен. Они принимают решения не только на основании докладов, записок, брифингов и встреч, но и исходя из личных впечатлений. А впечатления как раз и формируются на личных переговорах", — отметил Сандерс. 

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне
© Sputnik/ Alexey Agarishev
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К "хорошему обмену" взглядами на природу отношений между двумя странами призвал и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, а глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что: "личная встреча двух лидеров позволит преодолеть "ненормальный" этап в отношениях Москвы и Вашингтона".

Несмотря на то, что встреча будет "достаточно ограничена по времени", в Кремле надеются, что этого будет достаточно, чтобы понять "истинный подход" американского лидера к отношениям с Россией, а "не тот подход, который транслируется средствами массовой информации".

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Теги:
переговоры, встреча, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США, Политика
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