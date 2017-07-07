Путин и Трамп поздоровались в кулуарах саммита G20

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу уже представился шанс увидеться в кулуарах саммита G20 в Гамбурге — они поздоровались и сидели за одним столом в ожидании начала мероприятия. Об этом РИА Новости стало известно от журналистов, осуществлявших съемку происходившего.
Как сообщалось ранее, встреча Путина и Трампа пройдет во второй половине дня.
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