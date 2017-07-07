Саммит G20: Что обсудили Путин и Трамп

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Украине и в Сирии, борьбу с терроризмом и кибербезопасность.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", — сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

На переговорах также присутствовали глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге © Sputnik/ Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге © Sputnik/ Sergei Guneev

Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге © Sputnik/ Sergei Guneev

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © REUTERS/ Bundesregierung/Steffen Kugler

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. © Sputnik/ Mickail Klimentiev 1 / 5 © Sputnik/ Сергей Гунеев Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге

Страны G20 будут обмениваться данными о возвращающихся на родину террористах и радикалах, расширят сотрудничество погранслужб для выявления поездок террористов, определения стран транзита и стран назначения террористов, говорится в совместном заявлении лидеров, принятом в пятницу на саммите в Гамбурге.

"Мы будем бороться с эволюционирующей угрозой со стороны иностранных террористов-боевиков (ИТБ), возвращающихся из зон конфликтов, таких как Ирак и Сирия, и останемся привержены предотвращению создания баз ИТБ в других странах и регионах мира. Мы ссылаемся на резолюцию СБ ООН 2178 (2014), требующую принятия комплекса мер по более эффективному противостоянию угрозе иностранных террористов-боевиков", — говорится в документе.

"Мы призываем наши пограничные службы расширять сотрудничество по выявлению поездок с террористическими целями, в том числе путем определения стран транзита и назначения террористов. Мы будем оказывать поддержку усилиям по укреплению потенциала этих стран в таких областях, как управление границами, обмен информацией, а также ведение контрольных списков преступников в целях заблаговременного предупреждения угрозы", — отмечается в заявлении.