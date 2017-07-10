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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге

Песков: "детали" New York Times о встрече Путина и Трампа - сказки

© AP Photo / Evan Vucci
Политика
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По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, обнародованные NY Times "детали" встречи Путина и Трампа не что иное как абсурдные "сказки", поднимающие "русофобскую волну"

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, обнародованное накануне заявление газеты New York Times, рассказавшей о якобы "деталях" встречи президентов России и США, абсурдны, сообщает Sputnik Эстония.

"Все эти рассуждения про New York Times, из серии абсурда. Я еще раз повторяю, там были только два человека, и откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось, и кто когда повысил голос, повысил ли вообще — то есть это все просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают все возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© Sputnik/ Mikhail Klimentiev
Саммит G20: Что обсудили Путин и Трамп

Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома, которого осведомил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщила о том, что лидеры стран в ходе встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали так называемое "вмешательство" России в американские выборы.

Поначалу Дональд Трамп не торопился с комментариями по поводу состоявшейся встречи, отметив только, что она была "потрясающей".

Затем появилась информация о том, что Трамп дважды "в жесткой форме" ставил перед президентом Путиным вопрос о российском вмешательстве в выборы США.

"Он яростно опроверг это", — написал Трамп на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

​По итогам переговоров Трамп также выразил надежду, что рабочая группа по кибербезопасности, создание которой он обсуждал с российским коллегой, позволит избежать вопросов по теме "вмешательства".

При этом президент США отметил, что во время встречи стороны договорились о перемирии на юго-западе Сирии, "которое спасет жизни", добавив, что "настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией".

​В свою очередь прокомментировал сложившуюся ситуацию и глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Трамп услышал от российского президента четкие заявления о том, что российское руководство не вмешивалось в американские выборы, и эти заявления были приняты.

Президент России также подтвердил на пресс-конференции, что Трампа интересовала тема вмешательства России в выборы президента США осенью прошлого года и этой теме была посвящена значительная часть встречи в Гамбурге.

"Он задал много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился", — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях саммита "Большой двадцатки" и на его полях провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Турции, Японии и других стран, в том числе впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом. При этом вместо запланированного часа переговоры с главой Белого дома проходили более двух часов.

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Теги:
сказки, заявления, детали, G20, Путин, Трамп, Песков, ФРГ, Гамбург, Германия
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