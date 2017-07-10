Песков: "детали" New York Times о встрече Путина и Трампа - сказки

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, обнародованное накануне заявление газеты New York Times, рассказавшей о якобы "деталях" встречи президентов России и США, абсурдны, сообщает Sputnik Эстония.

"Все эти рассуждения про New York Times, из серии абсурда. Я еще раз повторяю, там были только два человека, и откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось, и кто когда повысил голос, повысил ли вообще — то есть это все просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают все возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

© Sputnik/ Mikhail Klimentiev Саммит G20: Что обсудили Путин и Трамп

Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома, которого осведомил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщила о том, что лидеры стран в ходе встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали так называемое "вмешательство" России в американские выборы.

Поначалу Дональд Трамп не торопился с комментариями по поводу состоявшейся встречи, отметив только, что она была "потрясающей".

Затем появилась информация о том, что Трамп дважды "в жесткой форме" ставил перед президентом Путиным вопрос о российском вмешательстве в выборы США.

"Он яростно опроверг это", — написал Трамп на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

​По итогам переговоров Трамп также выразил надежду, что рабочая группа по кибербезопасности, создание которой он обсуждал с российским коллегой, позволит избежать вопросов по теме "вмешательства".

При этом президент США отметил, что во время встречи стороны договорились о перемирии на юго-западе Сирии, "которое спасет жизни", добавив, что "настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией".

…We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

​В свою очередь прокомментировал сложившуюся ситуацию и глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Трамп услышал от российского президента четкие заявления о том, что российское руководство не вмешивалось в американские выборы, и эти заявления были приняты.

Президент России также подтвердил на пресс-конференции, что Трампа интересовала тема вмешательства России в выборы президента США осенью прошлого года и этой теме была посвящена значительная часть встречи в Гамбурге.

"Он задал много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился", — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях саммита "Большой двадцатки" и на его полях провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Турции, Японии и других стран, в том числе впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом. При этом вместо запланированного часа переговоры с главой Белого дома проходили более двух часов.