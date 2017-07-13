Совет Россия-НАТО: повестка заседания осталась под завесой тайны

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. В Брюсселе сегодня, 13 июля, началось второе в этом году заседание Совета Россия — НАТО (СРН). Встреча проходит на уровне послов, от России в ней участвует постпред при НАТО Александр Грушко.

Второе за год заседание СРН проходит на фоне укрепления альянсом своего боевого потенциала и наращивания присутствия вблизи российских границ. Стороны не сообщили журналистам, какие вопросы они намерены обсудить на встрече.

"Запад-2017"

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс запросил у российской стороны проведения на встрече брифинга по российско-белорусским учениям "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября. Кроме того, альянс регулярно поднимает на встречах вопрос о ситуации на востоке Украины.

© AFP/ PETRAS MALUKAS Стратегия НАТО на постсоветском пространстве

НАТО и страны Балтии в частности весьма обеспокоены предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые пройдут в сентябре. Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, теперь уже бывший, заявлял, что Россия якобы может использовать учения для переброски тысяч военных для постоянной дислокации в Беларуси, чтобы дать предупреждающий сигнал НАТО. В ответ посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что военные РФ не собираются оставаться в Беларуси после маневров.

В связи с предстоящими маневрами также сообщалось, что Пентагон может направить в страны Балтии комплексы Patriot, которые усилят оборону Эстонии, Латвии и Литвы на время российско-белорусских учений, сообщает Sputnik Эстония. Подчеркивалось, что комплексы не планируется оставлять в Балтии навсегда, они будут вывезены после окончания маневров "Запад-2017".

Перехваты над Балтикой

По данным издания Politico, которое ссылается на представителя альянса, "члены НАТО, чья злость растёт с каждым днём, заявят Кремлю о своём протесте против агрессивных и опасных манёвров, исполняемых российскими военными пилотами над Балтийским морем, включая "небезопасное поведение российских пилотов на перехватах", передает ИноТВ.

Председатель военного комитета НАТО генерал Пётр Павел считает, что действия российских пилотов создали "ненужные риски", пишет Politico.

© REUTERS/ Inquam Photos / Octav Ganea Зачем Молдову втягивают в НАТО

"Всегда существует риск, что что-то пойдёт не так, когда две мощи, которые не дружат между собой, находятся слишком близко друг к другу, и мы находимся близко друг к другу в воздушном пространстве не только Балтийского моря, но и Чёрного, а также вдоль всей сирийской границы", — заявил он.

"В большинстве случаев мы не наблюдали открыто враждебных ситуаций в отношении НАТО. Происходят некоторые нарушения воздушного пространства, не обязательно вторжение на территорию НАТО, но по большей части мы становимся свидетелями того, что мы называем непрофессиональным поведением в воздухе", — добавил Павел.

В последнее время сообщения о перехвате военных самолетов — как НАТО, так и российскими ВКС — поступают из региона Балтийского моря регулярно. Один из последних подобных случаев произошел 21 июня, когда истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к пролетающему над Балтикой самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу, но его "отогнал" российский Су-27.

20 июня американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что истребитель ВКС РФ пролетел на расстоянии в 1,5 метра от самолета ВВС США над Балтийским морем. Позже Пентагон подтвердил это сообщение, однако действительно ли расстояние было столь мало, не уточнил. Американское военное ведомство лишь назвало перехват "небезопасным".

Ранее СМИ освещали перехват российским истребителем Су-27 американских самолетов над Балтийским морем 9 июня. Министерство обороны США опубликовало кадры, на которых запечатлен Су-27, сопровождающий бомбардировщик B-52, два сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer, а также самолет-дозаправщик KC-135R.

Прозрачность военной активности – главная тема СРН

Совет Россия-НАТО (СРН) был учрежден 28 мая 2002 года. Было определено, что СРН станет главной структурой и форумом для продвижения вперед взаимоотношений между двумя крупнейшими военными силами в мире.

За все эти годы главными направлениями сотрудничества СРН были борьба с терроризмом, антикризисное регулирование, нераспространение, контроль над вооружениями, противоракетная оборона театра военных действий, тыловое обеспечение, военное сотрудничество, военная реформа и гражданские чрезвычайные ситуации.

В марте 2014 года отношения НАТО с Россией обострились на фоне присоединения Крыма к России. 5 марта 2014 года генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО решила пересмотреть все отношения с Россией, а 1 апреля 2014 года альянс приостановил все практическое и военное сотрудничество с Россией.

В то же время контакты Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне чрезвычайных и полномочных послов и выше, включая глав государств, было решено сохранить..

В 2016 году впервые после почти двухлетнего перерыва 20 апреля, 13 июля и 19 декабря в Брюсселе по инициативе натовской стороны состоялись заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне постоянных представителей, повестка дня которых включала в себя кризис на Украине, вопросы безопасности в Афганистане и риски, связанные с наращиванием военной деятельности НАТО вдоль западных рубежей России.

Последнее заседание совета на уровне послов состоялось 30 марта 2017 года. Основными темами встречи, как и предыдущих заседаний, оставались ситуация на Украине и вокруг нее, безопасность в Афганистане и в регионе, прозрачность военной активности сторон.