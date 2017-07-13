Евстафьев: главная проблема Трампа - неспособность молчать

Представители Демократической партии выдвинули инициативу импичмента президента Дональда Трампа. Это — первый случай, когда Конгрессу предложили проект закона об импичменте Трампу. О том, каких последствий можно ожидать, Sputnik Азербайджан побеседовал с российским политологом, профессором Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрием Евстафьевым.

© Photo: publizist.ru Политолог Дмитрий Евстафьев

- Насколько реален импичмент Трампу?

— Для противников Трампа импичмент сейчас, скорее, не цель, а процесс. Им нужно постоянно при любой политической конъюнктуре иметь серьезные рычаги давления на Трампа и администрацию в целом.

Тем не менее, вероятность импичмента — далеко не нулевая. Хотя, если импичмент случится, то это произойдет не по каким-то конкретным основаниям, их нет. В основе будет некое политическое соглашение внутри элиты.

- Каковы шансы, что Демократическая партия все-таки может вернуться к власти?

— Возврат к власти Демократической партии выглядит пока маловероятным. Весь политический тренд в США — консервативный, причем он усиливается.

Можно допустить вариант, при котором на следующих выборах президента США победит представитель Демократической партии (хотя объективно пока сильные кандидатуры не просматриваются), но для партии как таковой ситуация безрадостна.

Для того, чтобы Демократическая партия вернулась к власти, нужен общенациональный форс-мажор.

- Как вы оцениваете недавнюю встречу Трампа и Путина? Можно ли предположить, что в американо-российских отношениях грядет потепление?

— На сегодняшний день даже относительно малозначимые результаты встречи "в верхах" упорно обнуляются американской стороной.

Главная проблема Трампа и его команды в контексте отношений с Россией — неспособность промолчать и стремление преломить любой вопрос сквозь призму пропаганды. Это кардинально сокращает способность Вашингтона к переговорам по важным темам. И тем более по таким темам, как раздутый и превращенный в глобальный политический приоритет вопрос о санкциях против России.