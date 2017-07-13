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О редакции радио Sputnik в CША известила слушателей Washington Post

© Sputnik/ Игорь Руссак
Политика
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Россия вышла в американский FM-диапазон: вместо вашингтонской радиостанции, ранее транслировавшей композиции в стиле «кантри», теперь вещает радио Sputnik

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. В США начало вещание радио Sputnik, что по мнению The Washington Post (WP) станет новой возможностью для американских радиослушателей услышать голос "российского влияния" на внутреннюю политику США, пишет Sputnik Литва со ссылкой на газету. 

"Я уверен, вы о нас многое слышали. А теперь вы можете нас послушать", — приводит издание слова руководителя редакции Sputnik в США Миндии Гавашели.

Круглосуточное вещание радио Sputnik в Вашингтоне на FM-волнах началось с 1 июля. Радиовещание также осуществляется в цифровых форматах DAB/DAB+ (Digital Radio Broadcasting), HD-Radio, а также в интернете. Программная сетка включает в себя новостные блоки и тематические программы — от политических ток-шоу до экспертной аналитики в области экономики и финансов.

"Возможности, которые даются здесь, бесценны. Аналогичные Washington Post и New York Times издания по всему миру не дают многим высказаться", — приводит WP слова журналиста Юджина Пэрьера. На Sputnik он ведет передачу By Any Means Necessary, в которой акцент делается на мнения молодежи и активистов движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении темнокожего населения.

С консервативных позиций разговор в эфире ведет бывший репортер портала Breitbart Ли Странахан: он с коллегой делает политическое ток-шоу "Никсон и Странахан" (Fault Lines with Nixon and Stranahan). На радиостанции он оказался по нескольким причинам: во-первых, это — не традиционное СМИ, принадлежащее крупной корпорации, что оказалось для консерватора принципиальным пунктом, во вторых, он убежден, что американцы ошибаются, считая Россию врагом. 

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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Многие ведущие Sputnik, как из числа сторонников Трампа, так и нет, скептически относятся к заявлениям о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Руководство американской разведки в администрациях Обамы и Трампа заявляло, что Россия вмешивалась в попытке добиться избрания Трампа.

Коллега Странахана Никсон сказал, что "пока не видел доказательств" российского вмешательства. Тем, кто хочет найти виновных в поражении выдвиженца от демократов Хиллари Клинтон, надо обращать внимание не на российского президента Владимира Путина, а на коррупцию в Демократической партии и давление на избирателей, считает он.

"Мы не можем без пугала. Здесь принято считать, что у американца должны волосы вставать дыбом от страха перед Россией, но я с этим не согласен", — говорит Никсон.

По словам Странахана, тема о "российском вмешательстве" в американские выборы — "полная чушь", поэтому он и работает на радиостанции.

Сотрудники редакции не боятся, что критики причислят их к "российской пропаганде". "Все, что я могу сделать — говорить о том, во что я верю, люди сами решат, критиковать меня или нет", — уверен Странахан. 

Руководитель редакции Sputnik в США указывает, что спонсирование правительствами международной журналистики — общемировая практика, взять хотя бы британскую корпорацию Би-Би-Си.

"Если бы мы были инструментом дезинформационной кампании, то я бы об этом уже знал", — подчеркивает Гавашели.

Sputnik  — международное новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами. Sputnik включает в себя сайты на 30+ языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

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Теги:
эфир, радио, влияние, радио Sputnik, The Washington Pos, CIF
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