Белый дом рассматривает условия возвращения России ее дипсобственности

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. В Вашингтоне обсуждается вопрос о возможном возвращении России ее дипломатической собственности, сообщает РИА Новости.

США в конце декабря 2016 года приняли пакет антироссийских санкций, обвинив Россию во вмешательстве в выборы и давлении на американских дипломатов, работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

"Потому что мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству (с Россией – ред.)", — сообщил заместитель помощника президента США Себастьян Горка в интервью телеканалу CNN.

По его словам, разногласия во взглядах не должны мешать решению проблем.

"Дело в том, что мы можем не иметь общей философии, можем не иметь общий взгляд государственного деятеля на мир, но суть в том, что есть вопросы, вызывающие общее беспокойство", — отметил Горка.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Москва планирует выслать дипломатов США

Он подчеркнул, что успешное сотрудничество возможно по вопросу Сирии.

"Не забывайте, что более 400 тысяч человек были убиты в Сирии. Это ужасно. Но если мы видим добрую волю, которая идет из Кремля в плане таких вещей, как перемирие, то, возможно, есть шанс того, что Рекс Тиллерсон (госсекретарь США — ред.) хочет видеть, что является улучшением отношений между двумя нашими столицами", — сказал Горка.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в юго-западных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе страны значимым шагом в урегулировании конфликта.

Что касается российской дипсобственности, этот опрос остался нерешенным по итогам первой встречи Путина и Трампа.

Позже газета "Известия" со ссылкой на осведомленного источника в МИД сообщила, что власти России в качестве ответных мер намерены выслать порядка 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в РФ.