Президент Украины впервые совершит государственный визит в Грузию

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. В понедельник, 17 июля в Тбилиси c государственным визитом прибудет президент Украины Петр Порошенко, сообщает Sputnik Грузия.

Глава Украины, который в этом статусе впервые посещает Грузию, приедет в Тбилиси вместе с семьей и украинской государственной делегацией – представителями госструктур и бизнесменами

Переговоры, договоры и административная граница

Официальная церемония встречи состоится во Дворце президента Грузии 18 июля, после чего президенты двух стран проведут встречи тет-а-тет и в расширенном формате. После этого состоится церемония подписания двусторонних документов, а далее президенты сделают заявления для представителей грузинских и зарубежных СМИ и ответят на их вопросы.

В ходе визита Порошенко возложит венок к Мемориалу героев, павших за территориальную целостность Грузии, который расположен на площади Героев в Тбилиси, а также посетит Музей советской оккупации.

Кроме того, Порошенко вместе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили побывает в селе Хурвалети, на административной границе с Цхинвальским регионом (Южная Осетия), который не контролируется грузинскими властями.

Также состоятся встречи президента Украины с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

В ходе визита Порошенко примет участие в грузино-украинском бизнес-форуме.

Черное море и сванские башни

Черноморский край Грузии – Аджарию, и высокогорную Сванети президент Украины посетит 19 июля. В Аджарии Порошенко встретится с главой правительства автономной республики Зурабом Патарадзе, а в поселке Местия (Сванети) осмотрит Дом музей Маргиани, Музей истории и этнографии и традиционные сванские башни.

Кроме того, Порошенко вместе Маргвелашвили откроет грузино-украинский инвестиционный форум и примет участие в нем.

Экономическое сотрудничество

Украина находится на восьмом месте среди внешнеторговых партнеров Грузии. По данным Национальной статистической службы Грузии "Сакстат", товарооборот между двумя странами в 2016 году составил 490,7 миллиона долларов, в том числе экспорт из Грузии — 73,3 миллиона долларов, а импорт в Грузию — 417,4 миллиона долларов. При этом торговля между странами в прошлом году снизилась на 4,7%, по сравнению с 2015 годом.

По данным "Сакстата", по итогам IV квартала 2016 года накопленные с 1996 года объемы прямых инвестиций Украины в Грузию составили 39,9 миллиона долларов. В Грузии действуют 50 компаний с украинским капиталом.