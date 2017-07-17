Главы МИД ОДКБ обсудят в Минске проблемы международной безопасности

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. В понедельник в Минске пройдет заседание Совета глав МИД стран ОДКБ (СМИД ОДКБ.

Международная и региональная безопасность, противодействие террористической угрозе в контексте ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке станут основными темами переговоров.

Заседание пройдет на фоне возобновившихся дискуссий о возможности направления контингента стран СНГ, часть из которых является членами ОДКБ, в Сирию для совместного мониторинга в зонах деэскалации. Вместе с тем эксперты отмечают, что вопрос, если и будет обсуждаться, то кулуарно, и к конкретным договоренностям на нынешнем этапе не приведет.

© Sputnik/ Maxim Blinov Для стран-участниц ОДКБ создается единое информационное пространство

Заседание Совета по сложившейся традиции пройдет в узком и расширенном составах. Председателем на нынешнем СМИД будет глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Не исключено, что в рамках заседания будут рассмотрены предложения отдельных стран-членов организации по борьбе с киберпреступностью и усилению коллективных мер безопасности в информационной сфере.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на заседании также предстоит рассмотреть взаимодействие государств-членов на международной арене и утвердить план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны.



ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.