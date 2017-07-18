В Турции продлен режим ЧП еще на три месяца

Нынешнее продление режима ЧП четвертое после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения еще на 90 дней, сообщает Sputnik Турция.

Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 июля, в связи с этим правительство страны направило в парламент соответствующий запрос о продлении.

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После ратификации решения парламента президентом и публикации его в официальном правительственном вестнике режим ЧП будет действовать до 20 октября.

Власти страны объясняют необходимость продления режима ЧП борьбой с террористическими угрозами. В частности, с организацией ФЕТО, которую возглавляет Фетхуллах Гюлен, скрывающийся в США.

Режим ЧП был введен в Турции 21 июля 2016 года, спустя шесть дней после попытки переворота, сроком на три месяца. Он трижды продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.

Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.