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Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, архивное фото

В ДНР объявили о создании нового государства Малороссии

© Sputnik/ Igor Maslov
Политика
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Авторы инициативы рассчитывают, что в состав Малороссии войдут не только территории ДНР и ЛНР, но и другие регионы Украины

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о необходимости создать новое государство — Малороссию.

Согласно этому замыслу, страна станет федерацией с широкими полномочиями регионов. При этом вопросы бюджета, армии и спецслужб останутся в ведении центральных органов власти, передает РИА Новости.

По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, создание Малороссии поможет остановить гражданскую войну на Украине и позволит вывести страну из тупика.

Захарченко подчеркнул, что новое государство будет образовано в течение трех лет — этот срок в непризнанной республике называют переходным периодом.

"Чтобы остановить гражданскую войну, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии остановить гражданскую войну", — сказал Захарченко журналистам.

"Нас должны поддержать жители регионов. Этот выход возможен при условии, если международное сообщество поддержит идею. Предлагаем учредить государство Малороссия", — добавил он.

По мнению Захарченко, на время переходного периода в стране следует ввести чрезвычайное положение. Глава ДНР уверен, что этого времени хватит, чтобы принять новую конституцию и навести порядок.

Комментируя инициативу Захарченко, глава комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что создание нового государства могло бы решить проблемы Украины.

"Создание такого государства возможно и, наверное, даже неизбежно, судя по тому, что происходит на Украине. Власть вместо того, чтобы решать вопрос, все туже и туже затягивает петлю боевых действий, а народ не может все время жить в войне — нужно что-то делать. Так вот создание такого независимого государства могло бы стать выходом для этих людей", — заявил Калашников для РИА Новости.

По словам депутата, вопрос о создании нового государства рассматривался еще до начала боевых действий на востоке Украины.

"Думаю, население это воспримет положительно, а вот международное сообщество — отрицательно, а кто-то будет смотреть на это сквозь пальцы, будут понимать, но не будут одобрять. Россия же отнесется к этому положительно", — добавил Калашников.

Заявление властей самопровозглашенной ДНР о создании "Малороссии" блокирует переговорный процесс в Минске, фактически "ставит крест" на минских договоренностях, считает представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук.

"Такое заявление в принципе блокирует на завтра (в среду в Минске — ред.) вообще переговорный процесс… Мы начнем обсуждение с этого заявления Захарченко, потому что, если есть такое заявление, то это означает, что дальше не о чем разговаривать", — сказал Марчук в комментарии телеканалу "112.

Он также сказал, что в среду на заседании контактной группы в Минске свою оценку таким заявлениям должен дать представитель ОБСЕ.

В среду в Минске запланировано очередное заседание контактной группы по Донбассу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии стороны конфликта продолжают перестрелки.

Теги:
Александр Захарченко, Малороссия, ДНР, Донецк, Украина
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