Москва: заявление Захарченко о Малороссии - это его личная инициатива

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Слова главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании Малороссии — это его личная инициатива, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заявление Захарченко, сделанное сегодня утром по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ. Мы остаёмся приверженными минским договорённостям", — сказал Песков журналистам, передает РИА Новости.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

В руководстве самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.в среду на заседании контактной группы в Минске свою оценку таким заявлениям должен дать представитель ОБСЕ.

В среду в Минске запланировано очередное заседание контактной группы по Донбассу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии стороны конфликта продолжают перестрелки.