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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге

Трамп объяснил "секретную" встречу с Путиным

© Sputnik/ Sergey Guneev
Политика
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Белый дом опроверг информацию о том, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в Гамбурге вторую встречу, о которой не сообщалось, пояснив, что это была лишь краткая беседа за ужином

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время саммита G20 в Гамбурге встречались дважды, причем вторая, неофициальная беседа длилась около часа и только в присутствии переводчика главы РФ, сообщил Sputnik Эстония со ссылкой на американское издание The Hill. В Белом доме в ответ заявили, что это была лишь "краткая беседа" за ужином, а сам Трамп раскритиковал прессу за "лживые новости о секретной встрече".

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© Sputnik/ Mikhail Klimentiev
Саммит G20: Что обсудили Путин и Трамп

Беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на обеде лидеров стран G20 длилась около часа, сообщает The Hill. Издание акцентировало внимание на том, что ранее об этой встрече администрация США не сообщала, о ней упоминал только пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил ранее, что кроме основных двухчасовых переговоров два лидера имели и другие возможности пообщаться, в частности, до переговоров и после, во время обеда в тот же день.

По данным Hill, во время разговора Путина и Трампа рядом с ними присутствовал лишь переводчик российского президента. В интервью изданию президент американской исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group, профессор Нью-Йоркского университета Ян Бреммер отметил, что, тот факт, что в этой беседе не участвовал переводчик Трампа, является нарушением протокола национальной безопасности — правда, президент, скорее всего, об этом не осведомлен.

Представитель Белого дома, комментируя информацию о встрече Путина и Трампа, о которой администрация США якобы умолчала, заявил, что никакой второй встречи не было, была лишь краткая беседа.

"Не было никакой "второй встречи" между президентом Трампом и президентом Путиным, только короткая беседа в конце обеда. Инсинуация на тему того, что Белый дом пытался "скрыть" вторую встречу является ложной, подлой и нелепой", — заявил представитель Белого дома.

Сам Трамп также обрушился с критикой на СМИ из-за сообщений о беседе с Путиным за ужином на саммите G20.

"Лживые новости о секретной встрече с Путиным на G20 — это болезнь. (Канцлер Германии — ред.) Ангела Меркель пригласила всех лидеров. Пресса это знала… Даже ужин лидеров стран G20 они делают зловещим", — написал Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Первая встреча

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 7 июля в Гамбурге впервые лично встретились друг с другом и обменялись рукопожатием. Основной целью встречи двух лидеров было не решение проблем, а запуск диалога по сложным вопросам.

Встреча длилась 2 часа и 20 минут и принесла дипломатический успех в вопросе взаимодействия в Сирии — Россия и США заявили о готовности объявить о перемирии на юго-западе Сирии.

Также была достигнута договоренность о создании российско-американского канала связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений, в связи с чем Москву в ближайшее время посетит представитель США по Украине Курт Волкер.

Еще одним предметом российско-американского взаимодействия станут борьба с терроризмом и хакерством.

В ходе встречи президенты также обсуждали так называемое "вмешательство" РФ в американские выборы.

"Он задал много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился", — сказал Путин по итогам переговоров.

В США общение Трампа с Путиным является предметом особо пристального внимания из-за продолжающихся расследований, которые ведут специальный прокурор и Конгресс. Расследования касаются возможного сговора между избирательным штабом Трампа и Москвой.

© Sputnik/ Sergey Guneev
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге

Напомним, 7 октября 2016 года Министерство внутренней безопасности США и офис директора национальной разведки выпустили совместное заявление, в котором обвинили РФ в причастности к хакерским атакам на серверы американской Демократической партии.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
© AP Photo / Evan Vucci
Песков: "детали" New York Times о встрече Путина и Трампа - сказки

В Вашингтоне отмечали, что полученная информация была необходима Москве, чтобы повлиять на ход президентских выборов в США. Никаких доказательств этому представлено не было.

Дональд Трамп назвал подобные заявления нелепыми, а его ведущий советник Келлиэнн Конуэй выразила мнение, что президент США Барак Обама мог бы принять ответные меры на угрозы со стороны хакеров, если бы на самом деле опасался их вмешательства в американские выборы.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения властей США во вмешательстве в выборы в США, отмечал, что Штаты в условиях предвыборной кампании прибегают к методам отвлечения избирателей от проблем и от содержания переписки, намеренно создают образ врага в виде России.

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Теги:
встреча, саммит G20, Путин, Трамп, США, Россия
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