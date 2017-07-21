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Кишинев и Киев обсудили совместный контроль на всей линии границы

© Sputnik/
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (100)
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Кишинев и Киев обсудили совместный контроль на всей линии границы совместного участка границы

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и вице-премьер по реинтеграции Молдовы Георгий Балан обсудили в Киеве вопрос установления совместного таможенного и пограничного контроля на всем протяжении общего участка границы, сообщила в четверг пресс-служба украинского министерства иностранных дел.

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Чиновники договорились усилить координацию шагов по обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины и Молдовы в контексте ситуации в регионе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и премьер Молдовы Павел Филип официально открыли совместный украино-молдавский пограничный пункт пропуска "Кучурган" на приднестровском участке границы.

Совместный контроль: о чем говорили Филип и Порошенко >>>

Таможенные службы Молдовы и Украины планируют установить в обще сложности 13 совместных пунктов пропуска.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что совместные КПП Молдаовы и Украины на границе с Приднестровьем могут вызвать экономический кризис в непризнанной республике.

Москва считает, что открытие КПП на приднестровском участке границы Молдовы и Украины противоречит ранее достигнутым договоренностям.

Тема:
Приднестровское урегулирование (100)

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Теги:
граница, КПП, Вадим Красносельский, Георгий Балан, Павел Климкин, Кучурган, Россия, Молдова, Приднестровье, Украина
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