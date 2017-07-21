Директор ЦРУ: Sputnik и RT помогают Москве "экономить"

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. По мнению главы ЦРУ Майка Помпео, высказанном им во время выступления на форуме по безопасности в Колорадо, благодаря деятельности телеканала RT и агентства Sputnik затраты РФ на невоенное влияние в мире снизились, сообщает РИА Новости.

"Его (начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова — ред.) доктрина заключается в том, что войны можно выигрывать без единого выстрела — или же с минимальным количеством выстрелов. То есть сугубо невоенными методами. Так и происходит. Благодаря действиям в киберпространстве, таким новостным каналам, как RT и Sputnik, а также другим средствам «мягкой силы», затраты на оказание влияния значительно снизились", — заявил Помпео.

Маргарита Симоньян прокомментировала заявление главы ЦРУ про RT https://t.co/68uWo4cVL8 pic.twitter.com/M09LW4PfOa — RT на русском (@RT_russian) 21 июля 2017 г.

​Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в Twitter отметила похвалу со стороны главы ЦРУ за то, что телеканал экономит деньги российскому государству.

"Глава ЦРУ похвалил нас за то, что мы экономим деньги российскому государству. Я серьезно", — написала она.