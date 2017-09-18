Слуцкий: предлагаемая США реформа ООН - шаг к однополярному миру

В кулуарах 72-й сессии Генассамблеи ООН Слуцкий комментируя позицию России по предлагаемой США реформе ООН, заявил, что "мы за сохранение безальтернативной роли ООН"

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Леонид Слуцкий — председатель комитета Госдумы по международным делам заявил, что предложенный США проект реформы ООН — это шаг к однополярному миру, который РФ не готова поддержать, сообщает РИА Новости.

"В концепции внешней политики РФ четко прописано, что мы за сохранение безальтернативной роли ООН, которая за десятилетия, собственно, свою безальтернативность доказала… Реформа ООН имени Трампа нам представляется неким знаковым в их системе координат шагом к однополярному мироустройству и к снижению роли ООН в формируемой сегодня архитектуре 21 столетия… На сегодня мы этот процесс поддержать не готовы или заявить о своем в нем участии",- сказал Слуцкий в кулуарах 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент США Дональд Трамп созвал на 18 сентября встречу мировых лидеров по реформе ООН. Как ожидается, на ней будет подписана декларация с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу начать эффективную реформу ООН.