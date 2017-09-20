Заявление: Макрон будет рад посетить Россию

Правда, решение о конкретной дате подобного визита примут лидеры двух стран позже

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон будет рад посетить Россию, решение о конкретной дате подобного визита примут лидеры двух стран, заявила посол Франции в Москве Сильви Берманн, отмечает РИА Новости.

В мае президент РФ Владимир Путин после переговоров в Версале пригласил французского коллегу посетить Россию с ответным визитом.

"Президент республики будет рад посетить Россию по приглашению президента Путина", — сказала французский дипломат.

Однако договоренности по конкретной дате визита, по ее словам, пока нет.

"Решение о дате примут президенты Франции и России", — подчеркнула Берманн.

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