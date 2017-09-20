Эксперт о реформе ООН: нужно решить проблему качества миссий

Операции ООН проводятся в течение многих лет, однако существуют проблемы финансирования и качества проведения этих миссий, подчеркнул эксперт китайского Центра международных отношений Института коммуникаций Ян Мянь

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Эксперт китайского Центра международных отношений Института коммуникаций Ян Мянь поделился со Sputnik Китай своими взглядами на реорганизацию международной структуры ООН.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Филип выступит с речью на заседании сессии Генассамблеи ООН

В понедельник в Нью-Йорке по инициативе администрации Трампа состоялся Форум по реформе Организации Объединенных Наций. Как заявил Трамп, США будут добиваться претворения в жизнь реформ в ООН, способствующих повышению эффективности организации в укреплении мира на планете.

Ранее постоянный представить США при ООН Хэйли говорила о том, что США во главу угла ставят вопрос о реорганизации Совета ООН по правам человека, а также повышение эффективности миротворцев.

"Во-первых, Совет ООН по правам человека играет важную роль в укреплении прав человека в мировом сообществе. Но, как показывает практика, некоторые страны под лозунгом "права человека верховенствуют над суверенитетом" намеренно используют эту организацию для вмешательства во внутриполитические дела отдельных стран", — отметил он.

Если говорить о миротворческих миссиях, то операции ООН проводятся в течение многих лет. Однако существуют проблемы финансирования и качества проведения этих миссий, подчеркнул он.

"В последние годы миротворческие силы не раз подвергались нападениям во время осуществления своих миссий. Исходя из этой ситуации, считаю, что ООН на основе анализа конкретных ситуаций следует пересмотреть некоторые правила и принципы проведения миротворческих операций для повышения их эффективности и обеспечения безопасности самих миротворцев. Подобные решения, конечно же, должны приниматься ГА и СБ ООН", — сказал Ян Мянь.

Китайский эксперт уверен, что ООН надо реформировать свою работу.

"В настоящее время наблюдается проблемы, связанные с ядерным кризисом, нищетой и уровнем развития отдельных регионов. ООН следует укрепить работу и повысить эффективность в этом направлении. Так, чтобы решить вопрос нищеты, нужно понять, каким образом можно оказать реально эффективную помощь развивающимся странам", — заверил он.