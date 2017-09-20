Лукашенко с Путиным раздельно смотрели учения "Запад-2017"

Александр Лукашенко объяснил, почему они с Владимиром Путиным раздельно наблюдали за учениями "Запад-2017"

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о раздельном наблюдении за совместными военными учениями "Запад-2017" из-за их масштабности, отмечает РИА Новости.

"Мы договорились, что основная фаза учений состоялась в Белоруссии, но крупные учения проходили в Ленинградской и Калининградской областях, президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре", — заявил Лукашенко журналистам в среду на полигоне Борисовский под Минском, где наблюдал за завершающей фазой учений.

Лукашенко отметил, что ранее оба президента планировали наблюдать за учениями в Белоруссии.

"Но по ходу определились, что надо более широко охватить учения, чтобы люди видели президентов, где они работают", — добавил он.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России.

Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, превысила 12 тысяч человек.

Кроме того, к маневрам привлекались около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.