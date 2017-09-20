Китай представил беспилотный боевой вертолет

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Вертолет длиной 7,2 метра имеет максимальный взлетный вес 450 кг, способен летать с максимальной скоростью 170 км/ч и достигать высоты в 4 км.

AV500W будет поставляться в двух версиях — разведывательной и боевой. Первая модель способна оставаться в воздухе в течение 8 часов, вторая — 4 часа. Вертолет может перевозить до 120 кг оружия и снаряжения и будет оснащен четырьмя ракетами класса "воздух-земля", которые используют радиолокационное оборудование для самонаведения. Каждая из ракет весит 8 кг и способна достигать цели в радиусе 5 км. AV500W также несет бомбы и пулемет.

Типичной миссией для робовертолета, по словам представителей AVIC, будет точная атака на легкие бронированные автомобили и пехоту, а целевым рынком ­— Ближний Восток, где ведется борьба с терроризмом, пишет Sputnik Узбекистан.

"Вертолет способен взлетать и приземляться практически с любой поверхности, включая плато и каньоны, а также работать в холодном и тропическом климате, — говорит Цзян Тайю, дизайнер AV500W. — Он будет полезен при патрулировании границы, в контртеррористических операциях и локальных конфликтах".

По словам Тайю, спрос на вертолеты такого типа высок, однако на рынке пока не так много автономных версий.

Подобная разработка есть только у США — Northrop Grumman MQ-8B Fire Scout. Несколько стран уже заинтересовались AV500W. Первые летные испытания вертолета прошли в августе, оставшиеся испытания должны завершиться до конца года, а к массовому производству AV500W будет готов в 2018 году.

На четвертой China Helicopter Expo свою продукцию представили более 400 производителей вертолетов и комплектующих из 22 стран, включая США, Францию и Россию.

На американской военной базе Форт-Беннинг в штате Джорджия состоялись учения, дающие представление о том, как будут вестись войны будущего: роботизированные и автономные системы вместе отрабатывали действия в разных боевых ситуациях.