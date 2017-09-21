Последний вздох молдавских либералов: что предложил Гимпу

Что делать, если рейтинг падает: Гимпу решил хоть как-то заявить о себе

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Молдавские либералы во главе с главным унионистам страны Михаем Гимпу решили напоследок удивить.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Заседание парламента Молдовы началось со скандала

Рейтинги Либеральной партии продолжают таять, и на грядущих в 2018 году парламентских выборах предводитель молдавских унионистов вместе с его командой окажется в аутсайдерах электоральной гонки и уже не попадут в законодательный орган страны.

Политический "импотент" Гимпу, который в последнее время стал редким гостем на заседаниях парламента, решил хоть как-то заявить о себе.

Немного опоздав на заседание и не успев вклиниться в обсуждение повестки дня, Гимпу не нашел ничего лучше, как взять слово в ходе обсуждения закона об энергетике, который ранее отклонил президент Игорь Додон и отправил на повторное обсуждение в парламент.

"Предлагаем проект по отстранению с должности Додона и организации референдума. Призываю поддержать этот проект все парламентские фракции", — сказал Гимпу.

Пока эту инициативу подписали только члены фракции Либеральной партии, которых в 101-местном парламенте насчитывается всего 11 человек.

Согласно Конституции Молдовы, предложение об отстранении от должности президента может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов и должно быть незамедлительно доведено до сведения главы республики.