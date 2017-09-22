20:24 22 Сентября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Президентура РМ

Когда президентская форма правления станет реальностью

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
Получить короткую ссылку
27710

Игорь Додон будет консультироваться с народом о переходе к президентской форме правления

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в ходе "прямой линии" в четверг заявил, что намерен проконсультироваться с народом по поводу перехода к президентской форме правления в республике.

Глава молдавского правительства Павел Филип с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком
© Photo: Direcţia comunicare și protocol Guvernul Republicii Moldova
Филип: хотим корректных дебатов по выводу иностранных военных

Как отметил глава государства, граждане понимают, что нужно менять форму правления и переходить к президентской.

"Не исключаю, что в ближайшие дни мы выступим с инициативами именно по этому поводу. Предлагал референдум на 24 сентября, но не по переходу к президентской форме правления, а по другим вопросам, среди которых некоторые полномочия президента по роспуску парламента, досрочным парламентским выборам. Из-за того, что они заблокировали, другого выхода у нас нет", — заявил Додон.

По его словам, необходимо переходить к президентской форме правления.

"По президентской форме правления в ближайшие недели мы обратимся к народу. Зайдем в каждый дом, посоветуемся с людьми. Хотим узнать мнение людей. Что касается срока — 4 или 7 лет, то, думаю, здесь менять по полномочиям президента и мандату ничего не стоит", — сказал Додон.

Он считает, что "президент при поддержке парламентского большинства и при работе в одной команде с правительством может сделать очень многое и за один мандат" и у него будет доверие народа, чтобы баллотироваться на второй срок.

По теме

Додон: об идее объединения с Румынией не может идти и речи
Додон: следующая встреча с Путиным состоится 11 октября в Сочи
Додон: МИДЕИ блокировало мое участие в заседании ГА ООН
Теги:
Президентура Молдовы, президент, Игорь Додон
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Флаги Латвии и Литвы
    Балтийская награда

    Министры иностранных дел Литвы и Латвии договорились учредить Балтийскую награду за популяризацию языков, литературы и истории двух стран.

  • Граница Литвы, архивное фото
    Приграничное сотрудничество

    Россия выделит 8,5 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Литвой: программа поможет решать региональные проблемы и развивать туризм.

  • Весы Фемиды, наручники и судейский молоток
    10 лет за поджог

    В Эстонии беженца из Сирии, который приехал по системе обязательных квот ЕС, приговорили к 10 годам лишения свободы за поджог жены.

  • Фура на таможне, архивное фото
    "Невероятные цифры"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал увеличение на треть транзита грузов и пассажиров через территорию республики.

  • Заседание постоянного секретариата инновационного финансирования
    Страна-председатель

    Грузия стала председателем постоянного секретариата инновационного финансирования, заседание с участием премьера страны прошло в штаб-квартире ООН.

  • Сеть аптек Самсон-фарма
    Доступные лекарства

    Новые пункты выдачи медпрепаратов инвалидам, гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Абхазии, будут открыты в Гагре и Ткурчале.

  • Прием граждан у президента РЮО
    Выслушал лично

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.

  • Флаги Латвии и Литвы
    Балтийская награда

    Министры иностранных дел Литвы и Латвии договорились учредить Балтийскую награду за популяризацию языков, литературы и истории двух стран.

  • Граница Литвы, архивное фото
    Приграничное сотрудничество

    Россия выделит 8,5 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Литвой: программа поможет решать региональные проблемы и развивать туризм.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Промо модели у автомобиля на стенде Mazda во время автосалона Vladivostok International Autosalon.
События недели - в объективе фотокамер мира
Последствия землетрясения в Мехико
Последствия землетрясения в Мехико
Северный морской путь
Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться