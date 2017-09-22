Когда президентская форма правления станет реальностью

Игорь Додон будет консультироваться с народом о переходе к президентской форме правления

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в ходе "прямой линии" в четверг заявил, что намерен проконсультироваться с народом по поводу перехода к президентской форме правления в республике.

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Как отметил глава государства, граждане понимают, что нужно менять форму правления и переходить к президентской.

"Не исключаю, что в ближайшие дни мы выступим с инициативами именно по этому поводу. Предлагал референдум на 24 сентября, но не по переходу к президентской форме правления, а по другим вопросам, среди которых некоторые полномочия президента по роспуску парламента, досрочным парламентским выборам. Из-за того, что они заблокировали, другого выхода у нас нет", — заявил Додон.

По его словам, необходимо переходить к президентской форме правления.

"По президентской форме правления в ближайшие недели мы обратимся к народу. Зайдем в каждый дом, посоветуемся с людьми. Хотим узнать мнение людей. Что касается срока — 4 или 7 лет, то, думаю, здесь менять по полномочиям президента и мандату ничего не стоит", — сказал Додон.

Он считает, что "президент при поддержке парламентского большинства и при работе в одной команде с правительством может сделать очень многое и за один мандат" и у него будет доверие народа, чтобы баллотироваться на второй срок.